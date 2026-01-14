-1 C
Craiova
miercuri, 14 ianuarie, 2026
(VIDEO) Dolj: Bărbat reținut la Afumați după ce a fost prins conducând fără permis

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din Rast au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 54 de ani, din localitatea Afumați, bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Incidentul a avut loc ieri, 13 ianuarie, în jurul orei 15:30, când bărbatul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din comuna Afumați.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, oamenii legii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Măsura reținerii, dispusă sub coordonarea procurorului

Sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj. Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat unității de parchet pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

