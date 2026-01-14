(VIDEO) Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de pasageri în Thailanda

Cel puțin 22 de morți după ce o macara de construcții s-a prăbușit peste un tren aflat în mers, provocând deraierea acestuia, în Thailanda. Accidentul s-a produs în jurul orei 09:00, ora locală (02:00 GMT), potrivit autorităților.

Trenul transporta aproximativ 195 de pasageri și se deplasa din Bangkok către provincia Ubon Ratchathani, din nord-estul țării.

Zeci de răniți și intervenție de urgență

Autoritățile au confirmat că cel puțin 80 de persoane au fost rănite, dintre care opt se află în stare gravă. Cel mai tânăr rănit este un copil de un an, iar cel mai în vârstă are 59 de ani, potrivit oficialilor medicali din provincia Nakhon Ratchasima.

Cincizeci și cinci dintre răniți sunt tratați la spitalul din Sikhio, majoritatea cu leziuni ușoare, în timp ce șase pacienți în stare critică au fost transferați către alte unități medicale.

Martori: „Vagonul a fost tăiat în jumătate”

Un membru al personalului trenului, Thirasak Wongsoongnern, a declarat pentru presa locală că trenul avea trei vagoane. Primul nu a fost afectat, însă celelalte două au fost lovite direct de macara.

„Când macaraua a căzut, am fost aruncați în aer”, a spus acesta, adăugând că trenul circula cu aproximativ 120 km/h în momentul impactului. El a încercat să ajute pasagerii, dar nu a putut ajunge la al doilea vagon din cauza incendiului izbucnit, potrivit BBC.

Un alt martor ocular a relatat că unul dintre vagoane a fost „efectiv tăiat în jumătate”.

Unde s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc în localitatea Ban Thanon Khot, din provincia Nakhon Ratchasima, situată la nord de capitala Bangkok. Provincia este una dintre cele mai mari din Thailanda, cu o populație de aproximativ 2,6 milioane de locuitori, și reprezintă un nod major de transport pentru nord-estul țării.

Anchete oficiale și probleme de siguranță

Guvernatorul Căilor Ferate de Stat din Thailanda și ministrul transporturilor au ordonat o anchetă „amănunțită și cuprinzătoare” pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Accidentele mortale în construcții nu sunt rare în Thailanda, experții indicând frecvent aplicarea deficitară a standardelor de siguranță și a reglementărilor din domeniu drept factori principali.

Toți pasagerii au fost evacuați de la locul tragediei, iar operațiunile de salvare au continuat ore întregi, în condiții dificile.

Citește și: Un român controlează din umbră unul dintre cele mai importante zăcăminte de metale rare din lume, în Groenlanda