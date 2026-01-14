Bărbat de 83 de ani, dispărut din Râmnicu Vâlcea. Poliția solicită sprijinul populației

-1.7 C
De Mariana BUTNARIU
Ochea Vasile a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit
Polițiștii din Râmnicu Vâlcea desfășoară activități de căutare a numitului Ochea Vasile, din municipiu.

Din verificările efectuate până în prezent a reieșit faptul că bărbatul, de 83 de ani, a plecat de la domiciliu în data de 13 ianuarie, în jurul orei 11:00, și nu a mai revenit.

Semnalmente și îmbrăcăminte

La momentul plecării, acesta purta:

  • geacă de culoare gri închis,
  • pantaloni tip blugi de culoare albastră,
  • ghete maro.

Semnalmente:

  • înălțime: aproximativ 1,60 m,
  • greutate: circa 65 kg,
  • păr: alb,
  • ochi: căprui,
  • barbă: albă.

Orice persoană care poate furniza informații utile pentru găsirea bărbatului este rugată să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

