Bărbat de 83 de ani, dispărut din Râmnicu Vâlcea. Poliția solicită sprijinul populației

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea desfășoară activități de căutare a numitului Ochea Vasile, din municipiu.

Din verificările efectuate până în prezent a reieșit faptul că bărbatul, de 83 de ani, a plecat de la domiciliu în data de 13 ianuarie, în jurul orei 11:00, și nu a mai revenit.

Semnalmente și îmbrăcăminte

La momentul plecării, acesta purta:

geacă de culoare gri închis,

pantaloni tip blugi de culoare albastră,

ghete maro.

Semnalmente:

înălțime: aproximativ 1,60 m,

greutate: circa 65 kg,

păr: alb,

ochi: căprui,

barbă: albă.

Orice persoană care poate furniza informații utile pentru găsirea bărbatului este rugată să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Citește și: Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Teatrul Colibri Craiova prin artă vizuală și spectacole pentru cei mici