Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Teatrul Colibri Craiova prin artă vizuală și spectacole pentru cei mici

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova marchează Ziua Culturii Naționale printr-un program divers, dedicat artei vizuale și teatrului pentru copii și tineri. Evenimentele se desfășoară în perioada 15–18 ianuarie 2026 și aduc în prim-plan creația artistică locală și universul poveștilor clasice.

Joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 14:30, în Sala Studio a teatrului, va avea loc vernisajul expoziției de pictură și grafică „Imagini și culori“, semnată de artiștii plastici reuniți în Grupul de Artă Vizuală „Art Amicis“, o comunitate creativă din Craiova care promovează valorile artistice locale.

Invitata evenimentului este Minuna Mateiaș, critic de artă, iar curatorul expoziției este Pușa Bărbulescu. Accesul publicului este gratuit.

„De-a capra cu trei iezi” – teatru pentru cei mai mici spectatori

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, de la ora 18:00, publicul este invitat la spectacolul „De-a capra cu trei iezi“, adaptare după Ion Creangă, cu scenariul și regia semnate de Iulia Cârstea, muzica Alexandru Iosub.

Din distribuție fac parte: Ionica Dobrescu, Alis Ianoș, Adriana Ioncu, Oana Stancu, Daniel Mirea și Emanuel Popescu. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani și îmbină diferite tehnici de mânuire, fiind plasat într-o lume rurală de poveste, plină de umor și sensibilitate.

„Crăiasa Zăpezii” – o poveste despre prietenie și curaj

Duminică, 18 ianuarie 2026, de la ora 11:00, cei mici și cei mari sunt invitați să pătrundă în universul spectacolului „Crăiasa Zăpezii“, adaptare după Hans Christian Andersen, în regia lui Laurențiu Tudor.

Pe scenă îi vom vedea pe Alis Ianoș și Cosmin Dolea, cu voice-over realizat de Ionica Dobrescu și Geo Dinescu, iar componenta de video mapping este semnată de Marin Fagu. Spectacolul se adresează copiilor cu vârsta de peste 5 ani și transmite, asemenea poveștii originale, un mesaj emoționant despre prietenie, empatie și puterea de a învinge frigul singurătății.

Prin acest program special, Teatrul Colibri Craiova oferă publicului o celebrare a culturii naționale care reunește arta plastică și teatrul, educația și emoția, tradiția și expresia contemporană.

Citește și: A murit John Forté, muzician nominalizat la Grammy și colaborator al trupei Fugees, la doar 50 de ani