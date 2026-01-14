A murit John Forté, muzician nominalizat la Grammy și colaborator al trupei Fugees, la doar 50 de ani

John Forté, muzician nominalizat la premiile Grammy și cunoscut pentru colaborările sale cu Fugees și Refugee Camp All-Stars, a murit la vârsta de 50 de ani. Artistul a fost găsit decedat luni după-amiază în locuința sa din Chilmark, Massachusetts, potrivit autorităților locale, potrivit CNN.

Șeful poliției din Chilmark, Sean Slavin, a declarat într-un comunicat oficial că nu există indicii privind o faptă criminală și că „nu a fost identificată o cauză evidentă a morții”. Cazul se află în prezent în atenția biroului medicului legist al statului Massachusetts, care urmează să stabilească circumstanțele exacte ale decesului.

Un talent precoce al scenei hip-hop americane

Născut în New York City, John Forté s-a remarcat încă de la o vârstă fragedă ca un copil minune al muzicii. La începutul anilor 20, a devenit cunoscut pentru contribuția sa la albumul „The Score” al trupei Fugees, distins cu premiul Grammy, unul dintre cele mai influente materiale din istoria hip-hop-ului.

De asemenea, Forté a colaborat cu Wyclef Jean la albumul „The Carnival”, nominalizat la Grammy, consolidându-și reputația de muzician versatil și producător apreciat în industrie.

Carieră solo și colaborări remarcabile

Multi-instrumentist și rapper, John Forté a avut și o carieră solo notabilă, lansând albume precum „Poly Sci” și „I John”, în care și-a explorat identitatea artistică într-o manieră personală și profundă.

Printre colaboratorii săi s-a numărat și Carly Simon, iar fiul acesteia, Ben Taylor, a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Forté. Relațiile sale artistice au depășit adesea granițele genurilor muzicale, confirmându-i statutul de creator complex și autentic.

Moartea lui John Forté lasă un gol semnificativ în lumea muzicii hip-hop și alternative, iar influența sa rămâne vie prin lucrările și colaborările care au marcat o generație.

