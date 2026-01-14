-1.7 C
A murit John Forté, muzician nominalizat la Grammy și colaborator al trupei Fugees, la doar 50 de ani

De Mariana BUTNARIU
Artistul a fost găsit fără viață în locuința sa din Massachusetts

John Forté, muzician nominalizat la premiile Grammy și cunoscut pentru colaborările sale cu Fugees și Refugee Camp All-Stars, a murit la vârsta de 50 de ani. Artistul a fost găsit decedat luni după-amiază în locuința sa din Chilmark, Massachusetts, potrivit autorităților locale, potrivit CNN.

Șeful poliției din Chilmark, Sean Slavin, a declarat într-un comunicat oficial că nu există indicii privind o faptă criminală și că „nu a fost identificată o cauză evidentă a morții”. Cazul se află în prezent în atenția biroului medicului legist al statului Massachusetts, care urmează să stabilească circumstanțele exacte ale decesului.

Un talent precoce al scenei hip-hop americane

Născut în New York City, John Forté s-a remarcat încă de la o vârstă fragedă ca un copil minune al muzicii. La începutul anilor 20, a devenit cunoscut pentru contribuția sa la albumul „The Score” al trupei Fugees, distins cu premiul Grammy, unul dintre cele mai influente materiale din istoria hip-hop-ului.

De asemenea, Forté a colaborat cu Wyclef Jean la albumul „The Carnival”, nominalizat la Grammy, consolidându-și reputația de muzician versatil și producător apreciat în industrie.

Carieră solo și colaborări remarcabile

Multi-instrumentist și rapper, John Forté a avut și o carieră solo notabilă, lansând albume precum „Poly Sci” și „I John”, în care și-a explorat identitatea artistică într-o manieră personală și profundă.

Printre colaboratorii săi s-a numărat și Carly Simon, iar fiul acesteia, Ben Taylor, a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Forté. Relațiile sale artistice au depășit adesea granițele genurilor muzicale, confirmându-i statutul de creator complex și autentic.

Moartea lui John Forté lasă un gol semnificativ în lumea muzicii hip-hop și alternative, iar influența sa rămâne vie prin lucrările și colaborările care au marcat o generație.

