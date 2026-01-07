Un băiat de 14 ani a murit. Patru frați și mama lor, răniți grav în accidentul din Vatra Dornei

Unul dintre cei cinci copii răniți în urma unui accident produs pe o stradă din Vatra Dornei a decedat marți seara. Este vorba despre un băiat de 14 ani, care a fost operat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, dar nu a supraviețuit. Ceilalți patru copii, cu vârste de 1, 3, 8 și 17 ani, precum și mama lor, se află în stare gravă.

Cum s-a produs accidentul

Femeia de 38 de ani care conducea mașina a pierdut controlul volanului într-o curbă, a rupt parapetul unui pod și a căzut de la o înălțime de aproximativ 6 metri în râul Bistrița. Mașina s-a răsturnat cu roțile în sus, pe gheața de pe râu.

Doi jandarmi aflați în patrulare au alertat 112 și au intervenit pentru a ajuta victimele până la sosirea echipajelor ISU. Toate cele șase persoane au fost transportate inițial la Spitalul din Vatra Dornei și apoi la Spitalul Județean Suceava.

Investigațiile poliției și ancheta penală

Potrivit poliției, accidentul a fost cauzat de neadaptarea vitezei într-o curbă. Femeia nu a putut fi testată imediat din cauza unui atac de panică, iar probele de sânge prelevate la spital sunt încă în analiză. Ancheta a fost deschisă pentru vătămare corporală din culpă, iar mașina a fost ridicată ulterior cu o macara.

