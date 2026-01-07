(VIDEO) Trump afirmă că Venezuela va „preda” până la 50 de milioane de barili de petrol Statelor Unite

Președintele american Donald Trump a declarat că Venezuela va furniza între 30 și 50 de milioane de barili de petrol Statelor Unite, în urma unei operațiuni militare surpriză care a dus la îndepărtarea de la putere a lui Nicolás Maduro.

Trump a precizat că petrolul va fi comercializat la prețul pieței, iar fondurile obținute vor fi administrate de el personal, cu scopul declarat de a servi interesele poporului venezuelean și ale Statelor Unite.

Planuri ambițioase pentru relansarea industriei petroliere

Președintele SUA a susținut că industria petrolieră americană va deveni „funcțională” în Venezuela în termen de 18 luni, anticipând investiții masive în sectorul energetic al țării sud-americane.

Scepticismul analiștilor privind impactul economic

Analiștii consultați de BBC avertizează că refacerea producției petroliere a Venezuelei ar necesita zeci de miliarde de dolari și ar putea dura un deceniu, având un impact limitat asupra ofertei globale și a prețurilor petrolului.

Întâlniri cu marile companii petroliere americane

Reprezentanții marilor companii petroliere din SUA urmează să se întâlnească cu administrația Trump, însă firmele rămân prudente, invocând lipsa stabilității politice și riscurile investiționale.

Rezerve uriașe, infrastructură degradată

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, însă producția este în declin de peste două decenii, iar petrolul greu extras este dificil și costisitor de rafinat.

Poziția marilor companii energetice

Chevron, singura companie americană care operează încă în Venezuela, a evitat comentarii politice, în timp ce ConocoPhillips și Exxon au adoptat o poziție de așteptare, monitorizând evoluțiile din regiune.

Disputa privind „furtul” petrolului american

Trump și vicepreședintele JD Vance au acuzat Venezuela că ar fi expropriat petrol american, însă experții subliniază că situația este mai complexă, industria fiind naționalizată încă din 1976.

Context istoric și litigii nerezolvate

În urma naționalizărilor din 2007, Venezuela a fost obligată de un tribunal internațional să plătească despăgubiri de miliarde de dolari către ConocoPhillips, sume care nu au fost achitate până în prezent.

