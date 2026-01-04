A crescut pârâul Teslui. Drumul DN 641 a fost închis

Ca urmare a precipitațiilor căzute în ultima perioadă, s-au înregistrat scurgeri de pe versanți și torenți, care au condus la creșteri de niveluri și debite pe pârâul Teslui, fără depășirea Cotelor de Apărare, anunță Apele Române Jiu.

În aceste condiții, a fost inundată partea carosabilă a DN 641 (Mischii – Caracal), în localitatea Pielești, sat Pârșani, pe o lungime de aproximativ 50 m, cu o lamă de apă de circa 20 cm, situație generată de incapacitatea tuburilor de scurgere de sub podul de cale ferată de a prelua debitul.

Circulația rutieră a fost temporar închisă de către Poliția Rurală, cu sprijinul CLSU Pielești, traficul fiind dirijat pe o rută ocolitoare, situată la aproximativ 500 m aval, până la retragerea apei de pe carosabil.

Apele Române Jiu (Administrația Bazinală de Apă Jiu), prin #SGA Dolj, continuă acțiunile de monitorizare și supraveghere a zonei, pentru prevenirea apariției unor situații de risc suplimentare.