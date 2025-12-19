O româncă și-a pierdut viața după ce a refuzat să plătească suplimentar 50 de euro într-un microbuz în Ungaria

Un caz extrem de grav și revoltător a avut loc într-un microbuz care transporta muncitori români în străinătate, potrivit BBC. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost forțată să coboare din microbuz în Ungaria, deoarece a refuzat să achite o sumă suplimentară de 50 de euro cerută de șofer.

Potrivit relatărilor, prețul inițial al transportului era de 150 de euro de persoană, însă pe parcursul călătoriei șoferul ar fi solicitat încă 50 de euro suplimentar.

Intervenția organizațiilor civice

Cazul a fost făcut public de Adriana Mureșan, fondatoarea organizației RoOmenia – Voluntari în Europa, după ce fiica victimei i-a cerut ajutorul urgent. Organizația militează pentru protecția muncitorilor români în străinătate și atrage atenția asupra practicilor abuzive din transportul de persoane.

Reacții și consecințe

Incidentul stârnește indignare în rândul comunității românești din diaspora și ridică semne de întrebare asupra siguranței și reglementărilor privind transportul lucrătorilor în străinătate. Autoritățile din Ungaria și România urmează să efectueze investigații pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, potrivit stiri diaspora.ro.

Citește și: Suspectul atacului armat de la Universitatea Brown a fost găsit mort