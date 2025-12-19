Suspectul atacului armat de la Universitatea Brown a fost găsit mort

Suspectul atacului armat din 13 decembrie de la Universitatea Brown, Providence, Rhode Island, a fost găsit mort într-un depozit din Salem, New Hampshire, după o căutare de șase zile care a implicat mai multe state. Poliția l-a identificat pe suspect ca fiind Claudio Neves Valente, cetățean portughez în vârstă de 48 de ani, fost student la Universitatea Brown acum aproximativ 25 de ani.

Legături cu un alt atac fatal

Autoritățile cred că Valente a ucis, două zile mai târziu, și pe profesorul Nuno F Gomes Loureiro, în vârstă de 47 de ani, de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), la domiciliul său din Brookline, la circa 80 km de Providence. Suspectul și profesorul studiase la aceeași universitate din Portugalia la sfârșitul anilor 1990.

Descoperiri și dovezi

Șeful poliției din Providence, Oscar Perez, a declarat că dovezile video și informațiile primite de la public au condus anchetatorii la o locație de închiriere de mașini, unde au confirmat identitatea suspectului. În depozit, Valente a fost găsit mort, cu o geantă și două arme de foc. Dovezile dintr-un vehicul apropiat corespundeau cu cele de la locul atacului de la Universitatea Brown.

Conform concluziilor preliminare, suspectul a murit din cauza unei răni autoprovocate prin împușcare, însă autoritățile nu au precizat cât timp a fost în depozit.

Agentul special al FBI, Ted Docks, a subliniat că, deși suspectul a fost găsit, „munca noastră nu s-a încheiat”, iar aproximativ 500 de agenți FBI au sprijinit autoritățile locale în anchetă.

Detalii despre atacul de la Universitatea Brown

Atacul a avut loc în clădirea de inginerie Barus & Holley, în timpul examenelor finale. Doi studenți au fost uciși și alți nouă răniți, dintre care șase au rămas internați în spital. Victimele decedate sunt:

Ella Cook, 19 ani, studentă în anul doi din Alabama

Mukhammad Aziz Umurzokov, 18 ani, student în anul întâi, uzbeco-american

FBI a oferit o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații care să conducă la identificarea și condamnarea responsabilului, iar autoritățile au solicitat răbdare publicului în timpul desfășurării anchetei.

Modul sofisticat de operare al suspectului

Autoritățile au remarcat că Valente folosea telefoane care împiedicau urmărirea sa și că a acționat sofisticat pentru a-și ascunde urmele. Deocamdată, motivele atacurilor nu au fost comunicate publicului.

