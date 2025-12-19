Dolj: Un minor a plecat dintr-un centru de plasament. Poliția îl caută

Poliția municipiului Calafat a fost sesizată, ieri la ora 19.00, de reprezentanți DGASPC Dolj că, minorul MIHAI MIHAI ARON, de 15 ani, a plecat din centrul unde este instituționalizat și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,65 m, 60 kg, ochii negri, păr negru.

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu o geacă de culoare închisă, pantaloni de trening de culoare neagră și pantofi sport.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minorul dispărut sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citește și: UE este de acord cu un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești