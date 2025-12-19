UE este de acord cu un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, destinat susținerii nevoilor militare și economice ale țării în următorii doi ani. Decizia a fost luată după mai bine de o zi de negocieri intense, în cadrul unui summit desfășurat la Bruxelles, în condițiile în care statele membre nu au reușit să cadă de acord asupra utilizării activelor rusești înghețate.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat rezultatul discuțiilor, afirmând pe rețeaua X: „Ne-am angajat, am livrat”, subliniind că împrumutul va fi susținut de bugetul comun al Uniunii Europene.

Disputa privind activele rusești înghețate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut în mod repetat utilizarea celor aproximativ 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate, însă propunerea a întâmpinat opoziție. Belgia, țara în care se află cea mai mare parte a acestor fonduri, a solicitat garanții clare privind împărțirea răspunderii juridice, cerințe considerate prea costisitoare de alte state membre.

Premierul belgian Bart De Wever a declarat că liderii europeni au evitat „haosul și diviziunea” prin decizia de a acorda un împrumut direct, adăugând: „Am rămas uniți”.

Apeluri la reluarea dialogului cu Rusia

Într-o declarație separată, președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că ar fi „util” ca Europa să reia dialogul cu președintele rus Vladimir Putin. Acesta a precizat că reluarea discuțiilor ar trebui să aibă loc „în următoarele săptămâni”, în interesul atât al europenilor, cât și al ucrainenilor.

Presiune financiară majoră asupra Ucrainei

Ucraina se confruntă cu o criză severă de lichidități, iar Zelenski a avertizat că, fără un sprijin financiar până în primăvară, țara ar putea fi nevoită să reducă producția de drone. Potrivit estimărilor UE, Kievul are nevoie de aproximativ 135 de miliarde de euro suplimentare în următorii doi ani, iar lipsa fondurilor ar putea deveni critică începând din luna aprilie.

Cancelarul german Friedrich Merz, un susținător al utilizării activelor rusești, a declarat că decizia privind împrumutul transmite „un semnal clar” către Moscova.

Context diplomatic tensionat

Rusia a avertizat Uniunea Europeană să nu folosească fondurile sale înghețate, însă premierul polonez Donald Tusk a subliniat că Europa trebuie „să se ridice la înălțimea acestei ocazii”.

Acordul vine într-un moment de intensă activitate diplomatică, în contextul în care președintele american Donald Trump face presiuni pentru un acord rapid care să ducă la încheierea războiului.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de BBC, oficiali americani și ruși urmează să se întâlnească la Miami în acest weekend pentru noi discuții privind un plan de pace. Trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, ar urma să se întâlnească cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Între timp, Zelenski a anunțat că delegațiile ucraineană și americană vor continua discuțiile vineri și sâmbătă în Statele Unite, precizând că așteaptă mai multe detalii privind garanțiile de securitate care ar putea preveni o nouă invazie.

Citește și: Minoră de 16 ani, căutată de polițiștii din Craiova