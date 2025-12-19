Minoră de 16 ani, căutată de polițiștii din Craiova

Secția 2 Poliție Craiova a fost sesizată, ieri, de reprezentanții DGASPC Dolj cu privire la dispariția unei minore. Este vorba despre MUSTAFA FLORENTINA, de 16 ani, care a plecat de lângă instructorul de educație într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

Minora are aproximativ 1,55 metri înălțime, cântărește 45 de kilograme, are ochii căprui și părul șaten.

Persoanele care pot oferi informații utile despre minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție. Orice detaliu poate fi important pentru găsirea acesteia.

