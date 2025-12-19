8.4 C
Craiova
vineri, 19 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljMinoră de 16 ani, căutată de polițiștii din Craiova

Minoră de 16 ani, căutată de polițiștii din Craiova

De Mariana BUTNARIU
Apel public pentru găsirea unei adolescente dispărute
Apel public pentru găsirea unei adolescente dispărute

Secția 2 Poliție Craiova a fost sesizată, ieri, de reprezentanții DGASPC Dolj cu privire la dispariția unei minore. Este vorba despre MUSTAFA FLORENTINA, de 16 ani, care a plecat de lângă instructorul de educație într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

Minora are aproximativ 1,55 metri înălțime, cântărește 45 de kilograme, are ochii căprui și părul șaten.

Persoanele care pot oferi informații utile despre minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție. Orice detaliu poate fi important pentru găsirea acesteia.

Citește și: Ce au votat consilierii locali craioveni în ultima ședință din acest an

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA