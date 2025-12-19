Ce au votat consilierii locali craioveni în ultima ședință din acest an

Ce decizii a mai luat Consiliul Local Craiova în ultima ședință ordinară din acest an?

În primul rând, consilierii locali au aprobat nivelul impozitelor și taxelor locale care vor fi indexate cu rata inflației, în anul 2026. Tototdată, consilierii au decis ca parcarea subterană să rămână în administrarea primăriei, iar costul să crească la 3lei/oră. Consilierii au fost de acord ca operatorul de apă și canal să-și angajeze avocați care să-l reprezinte la Curtea Internațională de Arbitraj. La începutul ședinței, unii dintre consilieri s-au inflamat, dar ulterior proiectele de pe ordinea de zi au fost votate la foc continuu.

Proiectul cu noile valori impozabile a fost aprobat în şedinţă de Consiliu Local, chiar dacă unii consilieri au avut obiecții. În primul rând, consilierul local PNL, Teodor Sas a cerut ca autovehiculele hibrid cu emisii de CO2 de 50g/km să beneficieze de o reducere cu 30% a impozitului. Tototdată acesta a cerut ca taxa de parcare să rămână la nivelul anilor trecuți, adică 49 de lei/an. Sas a mai cerut ca taxa pentru parcarea subterană să fie tot 2 lei/oră și nu 3 lei/oră, așa cum s-a stabilit pentru anul 2026. Amendamentele nu au fost luate în seamă și proiectul a fost votat în varianta propusă. Adică, în cazul proprietăţilor imobiliare cota de impozitare rămâne aceeaşi, dar creşte valoarea impozabilă. Rămâne în vigoare, de asemenea, bonificaţia de 10% pentru plata integrală a taxelor şi impozitelor auto şi pe proprietate până la data de 31 martie 2026. De asemenea, impozitele vor fi indexate şi cu rata inflaţiei de 5,6%. O particularitate a noilor dări este că impozitul auto scade în funcție de gradul de poluare. Oricum imoozitul pentru mașinile cu motoare puternice este mai mic decât anul trecut. În plus, se plăteşte impozit şi pe maşinile electrice, iar taxa de parcare pe domeniul public creşte de la 110 la 116 lei pe an.

La același proiect, consilierul local din partea AUR, Anca Koc a întrebat: „Ce mai votăm noi aici?”. Aceasta a făcut referire la faptul că majorările sunt o decizie a guvernului, iar consilierii ar fi doar un paravan politic, fiind puși să aprobe această taxare excesivă.

CAO

CAO angajează avocați

Un alt proiect care a atras atenția unora dintre consilierii locali a fost cel legat de angajarea unui avocat de către CAO. „Nu este suficient de detaliată necesitarea unei firme terțe de consultare juridică. Am înțeles că sunt 100 de dosare per jurist. Care este obiectul acestor dosare? Sunt menționate dosare pe rolul Curții de Arbitraj Internațional”, a menționat Dan Păun consilier local din partea AUR.

Compania a justificat această cerință prin faptul că juriștii angajați au un volum mare de muncă, iar la veniturile salariale pe care le încasează nu și-ar permite deplasarea la instanțe în afara Craiovei.

De asemenea, Companiei de Apă „Oltenia” S.A. Craiova are dosare pe rolul Curții de Arbitraj Internațional.

„Existența unor servicii juridice externe care pot fi mobilizate imediat pentru a gestiona eventuale riscuri este imperativ necesară pentru acoperirea unor situații urgente sau imprevizibile unde expertiza specializată este indispensabilă, în situații precum: investigații privind calitatea apei, neconformități contractuale cu antreprenori, proceduri pre-contencioase, notificări sau somații, e, acolo unde este necesară reacție rapidă și expertiză specifică. Prin Hotărârea nr. 28/2025 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, s-a avizat propunerea de achiziționare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare”, se arată în raport.

Juriștii de la CAO nu pot merge pe cheltuiala lor la București

Potrivit celor de la CAO, societatea are la ora actulă trei dosare pe rol la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, în urma rezilierii unor contracte privind proiectele de apă și canalizare derulate pe fonduri europene.

„Cele 600 de dosare oscilează de la lună la lună. Sunt dosare pe recuperare de debite, altele, contestații, amenzi sunt tot felul de spețe. Dar nu pentru asta cerem asistență avocațială. Este vorba de contractele pe fonduri europene care au ajuns în instanță, noi avem 3 procese cu constructorii care nu au dus la bun sfârșit lucrările pe fonduri europene. Cu siguranță vor fi și alte procese la Curtea de Arbitraj. Noi nu putem să mergem cu juriștii la București. Un jurist are 3.000-4.000 de lei pe lună și nu va merge pe cheltuiala lui la București”, a spus directorul CAO, Alin Șuiu.

Deasemenea, consilierii locali au votat achiziționarea terenului de lângă cinematogarful Patria, o nouă parcare supraterană lângă Piața Centrală, desființarea chioșurilor de pe bulevardul 1 Mai. În cele din urmă, toate cele 38 de proiecte plus cele peste ordinea de zi au fost aprobate, iar consilierii și-au urat, într-un final, sărbători fericite.