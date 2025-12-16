Gorj: Tânăr reținut la Novaci pentru furt de motorină și baterii auto

Polițiștii din Novaci au reținut, ieri, pentru 24 de ore un tânăr de 18 ani, din localitate, suspectat de săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, în urma cercetărilor efectuate de polițiști.

Din datele obținute, se pare că în noaptea de 1/2 decembrie, tânărul ar fi sustras aproximativ 60 de litri de motorină din rezervorul unui tractor parcat pe strada Aleea Pociovaliștea, precum și cinci baterii auto – una montată pe utilaj și patru dezafectate.

În noaptea următoare, 2/3 decembrie, acesta ar fi furat 100 de litri de motorină dintr-un utilaj aparținând unei societăți comerciale, parcat în apropierea Mănăstirii Polovragi. Tot în aceeași noapte, tânărul ar mai fi sustras 50 de litri de motorină dintr-un buldo-excavator parcat pe strada Dumbrava, în afara părții carosabile.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională a suspectului și pentru a lua toate măsurile legale necesare.

