Zootopia 2 cucerește China: de la Gary la vipere veninoase

China s-a îndrăgostit de noul film Disney „Zootopia 2”, iar impactul său depășește ecranele de cinema. Tinerii din întreaga țară nu doar că urmăresc aventurile lui Gary De’Snake, șarpele adorabil al francizei, dar unii au decis să adopte versiuni reale, chiar dacă veninoase, inspirate de personaj.

Gary De’Snake, un simbol al responsabilității și curajului

Qi Weihao a primit recent un nou membru al familiei – un șarpe albastru, superb și foarte veninos

Qi Weihao, un tânăr de 21 de ani din provincia Jiangxi, a achiziționat recent o vipera albastră indoneziană pentru 1.850 de yuani (aproximativ 260 USD), la doar două zile după lansarea filmului pe 26 noiembrie. „Zootopia 2 contribuie la o imagine mai bună a reptilelor de companie – nu sunt ciudate; iar Gary este cel mai reprezentativ personaj dintre ele”, a declarat Qi pentru CNN. Pasiunea sa pentru reptile se întâlnește acum cu fascinația pentru Gary, șarpele din film cu vocea lui Ke Huy Quan, care își propune să curețe reputația familiei sale și a tuturor reptilelor.

Filmul, lansat spre sfârșitul Anului Șarpelui în zodiacul chinezesc, a devenit animația străină cu cele mai mari încasări din China, depășind 3,55 miliarde de yuani (503 milioane de dolari). În urma succesului, personajul șarpe a devenit un fenomen cultural, stimulând nu doar vânzările de produse tematice, ci și interesul pentru reptile exotice reale.

Viperele exotice câștigă teren

De la lansarea filmului, principalele platforme chinezești de comerț electronic au raportat creșteri ale căutărilor pentru vipera indoneziană, cunoscută în China ca „vipera insulară din bambus”. Prețurile au crescut, variind de la câteva sute la câteva mii de yuani, reflectând popularitatea neașteptată. Reptilele de companie au devenit tot mai răspândite: până la sfârșitul anului 2024, peste 17 milioane de chinezi dețineau animale exotice, majoritatea din Generația Z.

Raportul industriei animalelor de companie din 2025 indică faptul că șerpii reprezintă peste 50% din totalul reptilelor ținute ca animale de companie. Deși trimiterea prin poștă a animalelor veninoase este interzisă, achiziția și creșterea viperei indoneziene în China nu încalcă legea. Totuși, autoritățile avertizează că manipularea reptilelor veninoase necesită experiență și echipamente speciale, pentru a evita accidentele care ar putea pune în pericol viața proprietarilor și a comunității.

Siguranța și alternativele pentru fanii francizei

Platformele majore de comerț online, precum JD, Alibaba, Douyin și Xiaohongshu, au eliminat rapid anunțurile de vânzare a viperei albastre după ce CNN a semnalat riscurile. Mulți fani ai lui Gary s-au orientat astfel spre produse tematice mai sigure: cutii-surpriză, jucării de pluș sau obiecte de colecție. Pe Taobao, cutiile cu șarpele albastru au ajuns rapid în top 10 bestselleruri, iar franciza colaborează cu peste 70 de mărci chinezești pentru obiecte de colecție, inclusiv Pop Mart.

Îmbinarea entertainmentului cu educația și responsabilitatea

Succesul lui Gary De’Snake demonstrează cum cultura pop poate influența percepțiile asupra animalelor exotice. În timp ce tinerii sunt atrași de șerpi și alte reptile, experții și autoritățile atrag atenția asupra responsabilității și siguranței în creșterea acestor animale. Filme precum „Zootopia 2” reușesc astfel să inspire pasiuni, să promoveze valori precum curajul și responsabilitatea și să stimuleze piața de divertisment și colecționabile în mod sigur.

