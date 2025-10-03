(VIDEO) Percheziții într-un dosar de furt calificat la Drobeta-Turnu Severin

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Drobeta-Turnu Severin au efectuat două percheziții la locuința unui bărbat din municipiu și la un alt imobil unde acesta locuiește ocazional.

Bărbatul este bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 25/26 septembrie, persoana în cauză ar fi sustras 600 de etrieri de fier și alte materiale de construcții dintr-un imobil aflat în construcție din municipiu.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mijloace materiale de probă necesare soluționării cauzei.

Pe baza probatoriului administrat, bărbatul de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Mehedinți.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul:

Serviciului pentru Acțiuni Speciale,

jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți.

Cercetările continuă, iar la finalizarea acestora se vor propune măsuri legale corespunzătoare.

Citește și: (VIDEO) Doi tineri din Craiova, reținuți de polițiști pentru lovire sau alte violențe