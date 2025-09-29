Razie pe șoselele din Dolj: 16 șoferi lăsați fără permis într-o singură zi

Poliţiştii rutieri doljeni au desfășurat, în ultimele 24 de ore, o razie pe drumurile publice pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație.

În cadrul activităților, oamenii legii au folosit aparatele radar, alcooltest și drugtest pentru depistarea șoferilor care au încălcat regulile de circulație.

Au fost aplicate peste 110 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 35.000 de lei.

16 conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce.

De asemenea, un autovehicul a fost oprit de la circulație, certificatul de înmatriculare fiind retras până la remedierea problemelor tehnice.

Exemple semnificative

Viteză excesivă: Un tânăr de 20 de ani, din județul Hunedoara, a fost surprins pe DN 65 F conducând cu 151 km/h . Un bărbat de 43 de ani, din județul Olt, a fost înregistrat cu 152 km/h pe DN 6.

Ambii șoferi au fost sancționați și s-au ales cu suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Conducere fără permis și sub influența alcoolului: În localitatea Unirea, un bărbat de 46 de ani, din comuna Unirea, a fost depistat la volan de polițiștii din Calafat, deși nu deținea permis de conducere. Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat . Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, urmând ca dosarul să fie înaintat la IML.



În cauză, polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.

