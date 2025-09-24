Horațiu Potra, reținut în Dubai – autoritățile demarează procedurile de extrădare

Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut miercuri în Dubai, potrivit News.ro. Potra se află în urmărire internațională, fiind inculpat alături de Călin Georgescu și alte persoane într-un dosar care vizează tentative de destabilizare, inclusiv tentativă la violarea ordinii constituționale, regimul ilegal al armelor și munițiilor și operațiuni pirotehnice fără drept.

Procurorii susțin că Potra și gruparea sa au fost implicați în activități paramilitare pregătite în contextul protestelor planificate pentru începutul lui decembrie 2024, potrivit News.ro.

La data de 28.02.2025, Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția Penală a emis mandatul de arestare preventivă. Inculpatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de:

tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale,

nerespectarea regimului armelor și munițiilor,

nerespectarea regimului materiilor explozive.

Extrădare și proceduri legale

Potrivit surselor, autoritățile române poartă negocieri cu cele din Emiratele Arabe pentru extrădarea lui Potra în România. În Dubai se fac deja procedurile de extrădare.

Până la moment, oficialii români nu au confirmat public reținerea, însă publicațiile susțin implicarea colaborării internaționale pentru aducerea sa în țară.

Citește și: Crosul Inimii 2025 – Craiova găzduiește o nouă ediție a evenimentului dedicat sănătății inimii