Crosul Inimii 2025 – Craiova găzduiește o nouă ediție a evenimentului dedicat sănătății inimii

Stadionul de Atletism „Nicolae Mărășescu” va fi sâmbătă, de la ora 09:00, punctul de start al Crosului Inimii 2025, un eveniment sportiv și educativ dedicat promovării unui stil de viață activ și prevenirii bolilor cardiovasculare.

Manifestarea are loc în cadrul Sport Fest și este organizată de Rotary Club Craiova, în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii.

De ce să participi

pentru a promova un stil de viață sănătos și activ ,

, pentru a susține prevenirea bolilor cardiovasculare ,

, pentru a alerga alături de prieteni, familie și comunitate, într-o atmosferă plină de energie pozitivă.

Evenimentul este deschis tuturor, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire.

Intrarea este liberă

Participarea nu presupune taxă, iar organizatorii îi invită pe craioveni și nu numai să arate, prin mișcare, că inima are nevoie de grijă și activitate fizică.

