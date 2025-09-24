„Nocturna bibliotecilor 2025” la Biblioteca Aman – o noapte între destine și personaje celebre

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” își deschide porțile pentru cea de-a XVI-a ediție a evenimentului „Nocturna bibliotecilor – O noapte în bibliotecă”, organizat sub genericul „Destine și personaje celebre din literatură”.

Începând cu ora 18.00, vizitatorii – copii, adolescenți și adulți – sunt invitați să descopere biblioteca printr-o serie de activități interactive, expoziții și ateliere speciale, menite să aducă lectura și cultura mai aproape de comunitate.

Program variat și surprize pentru toate vârstele

Printre activitățile pregătite:

expoziții de carte și pictură,

spectacole de muzică și dans,

ateliere de creație, scriere, desen și educație financiară,

pictură pe față, jocuri interactive și vânătoare de comori,

proiecții de filme, inclusiv Cronicile din Narnia,

dezbateri pe teme actuale precum literatura și inteligența artificială sau prevenirea bullying-ului.

Atmosfera va fi animată și de momente artistice, muzicale și coregrafice susținute de elevi și artiști locali, dar și de inițiative dedicate sănătății și prieteniei.

Organizatori și parteneri

Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, cu sprijinul sponsorilor PPC România și Evenimente ideale, alături de numeroși parteneri educaționali și culturali.

„Ne dorim ca această ediție a Nocturnei bibliotecilor să fie o adevărată sărbătoare a lecturii și a comunității, unde fiecare vizitator să găsească inspirație, bucurie și dorința de a reveni în bibliotecă”, transmit organizatorii

Intrarea este liberă, iar programul activităților se va desfășura până la miezul nopții, transformând biblioteca într-un spațiu viu, în care cartea, arta și educația se împletesc.

