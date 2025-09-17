Mehedinți: Incendiile de vegetație uscată – un real pericol pentru ecosistem și pentru viața noastră

În fiecare an, natura este pusă la grea încercare de incendiile de vegetație uscată, care mistuie hectare întregi de teren. De cele mai multe ori, aceste flăcări sunt aprinse chiar de oameni, prin gesturi aparent mărunte, dar extrem de periculoase, făcute din neatenție sau nepăsare.

Un exemplu emoționant a avut loc recent la un incendiu izbucnit în zona localității Tâmna. Doi pompieri – soldat Moraru Renaldo Marian și soldat Afrim Cătălin – au salvat o mică țestoasă surprinsă de foc. Aceasta se târa neajutorată prin iarba deasă, iar viața ei era pusă în pericol. „I-am oferit o gură de apă, am întors-o din calea focului și am îndrumat-o să fugă în altă direcție, departe de case și de flăcări”, au povestit cei doi salvatori.

Animalele, primele victime ale focului

În calea flăcărilor, animalele mici, precum aricii și broaștele țestoase, nu au puterea de a se salva singure. Din păcate, pompierii le găsesc adesea arse în timpul intervențiilor.

Astfel de incendii nu afectează doar vegetația, ci și ecosistemul, provocând dezechilibre majore în natură și pierderi ireversibile.

Amenzi usturătoare pentru cei care încalcă legea

Potrivit legislației în vigoare:

Persoanele fizice riscă amenzi între 7.500 și 15.000 lei ,

, Persoanele juridice pot primi sancțiuni între 50.000 și 100.000 lei,

dacă ard miriști, turbării, litiera pădurii, stuf, tufărișuri sau vegetație ierboasă, potrivit ISU Mehedinți.

Cum ne putem proteja

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste responsabilitate și să conștientizeze faptul că un simplu foc necontrolat poate duce la tragedii:

pagube materiale,

distrugerea habitatelor naturale,

pierderi de vieți omenești.

Pentru informații și sfaturi utile despre comportamentul în situații de urgență, românii pot accesa platforma națională fiipregatit.ro

