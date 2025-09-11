Produse contrafăcute de peste 1 milion de lei, descoperite la Giurgiu

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu au depistat aproape 10.000 de produse inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, suspectate a fi contrafăcute, în urma unor controale efectuate pe DN5.

1 de 3

Descoperirea

Lucrători ai Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au desfășurat, în perioada 9–11 septembrie, acțiuni de control pe traseul Turcia–România. Au fost verificate mai multe autocare de transport persoane care efectuau curse regulate.

În urma verificărilor au fost descoperite 9.538 de:

articole de îmbrăcăminte,

încălțăminte,

marochinărie,

produse de parfumerie, toate purtând însemnele unor mărci protejate.

Valoarea și măsurile luate

Bunurile, care ar fi valorat peste 1.002.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, au fost confiscate.

Pe numele persoanelor implicate au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de:

„Punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii.”

La finalizarea cercetărilor, dosarele vor fi înaintate unității de parchet pentru soluționare.

Citește și: Administrația Bazinală de Apă Jiu a intervenit de urgență după descoperirea unei gropi ilegale de îngropare a porcilor morți de pestă