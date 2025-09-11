Administrația Bazinală de Apă Jiu a intervenit de urgență după descoperirea unei gropi ilegale de îngropare a porcilor morți de pestă

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă (A.B.A.) Jiu au dispus măsuri imediate pentru prevenirea contaminării apelor după identificarea unei gropi de îngropare a porcilor sacrificați, care nu respecta normele legale, pe raza localității Catane.

Constatările inspectorilor

La fața locului, inspectorii au găsit:

O groapă de aproximativ 6 m adâncime, 6 m lățime și 60 m lungime , cu băltiri în interior, semn că a fost atinsă pânza freatică, crescând riscul de contaminare a apei subterane.

, cu băltiri în interior, semn că a fost atinsă pânza freatică, crescând riscul de contaminare a apei subterane. Amplasamentul la doar 60 m de cursul de apă Valea Fătului , afluent al râului Balasan, ceea ce contravine normelor privind protecția resurselor de apă.

, afluent al râului Balasan, ceea ce contravine normelor privind protecția resurselor de apă. Coordonatele indicate inițial în decizia CLCB nr. 9317/08.09.2025 erau eronate, iar administratorul societății a executat groapa pe teren privat.

în decizia CLCB nr. 9317/08.09.2025 erau eronate, iar administratorul societății a executat groapa pe teren privat. Nerespectarea procedurilor MMAP nr. 23/13.02.2023, cadavrele porcine – aproximativ 200 de animale – fiind depozitate direct pe sol, contrar normelor sanitare.

Măsurile dispuse

Inspectorii A.B.A. Jiu au decis:

Sistarea imediată a activității de îngropare.

a activității de îngropare. Stabilirea unui nou amplasament conform procedurii MMAP, care prevede: soluri impermeabile (argiloase), fundul gropii la minimum 2 m deasupra nivelului hidrostatic, realizarea unui foraj geotehnic de control pentru determinarea stratului acvifer.

conform procedurii MMAP, care prevede:

Directorul A.B.A. Jiu, ing. Daniel Naicu, a avertizat:

„Dacă nu se respectă măsurile impuse și terenul nu este readus la starea inițială, vom aplica sancțiuni contravenționale conform Legii Apelor nr. 107/1996 și, dacă va fi cazul, vom sesiza organele de cercetare penală. Protecția resurselor de apă este prioritatea noastră, pentru sănătatea publică și protejarea mediului.”

📌 Context: Ce este pesta porcină africană și de ce gropile de îngropare sunt monitorizate strict

Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală extrem de contagioasă care afectează porcii domestici și mistreții, având o rată de mortalitate aproape de 100%. Virusul nu se transmite la om, însă poate provoca pierderi economice devastatoare în sectorul zootehnic.

De aceea, neutralizarea corectă a cadavrelor porcine este esențială:

Gropile de îngropare trebuie amplasate pe terenuri argiloase, departe de cursuri de apă, pentru a evita contaminarea pânzei freatice.

Fundul gropii trebuie să fie la cel puțin 2 m deasupra stratului acvifer pentru a împiedica agenții patogeni să ajungă în apa potabilă.

Încălcarea acestor norme poate duce la poluare masivă, răspândirea virusului și apariția altor infecții bacteriene periculoase pentru sănătatea publică.

