Administrația Bazinală de Apă Jiu a intervenit de urgență după descoperirea unei gropi ilegale de îngropare a porcilor morți de pestă

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă (A.B.A.) Jiu au dispus măsuri imediate pentru prevenirea contaminării apelor după identificarea unei gropi de îngropare a porcilor sacrificați, care nu respecta normele legale, pe raza localității Catane.
Constatările inspectorilor
La fața locului, inspectorii au găsit:
- O groapă de aproximativ 6 m adâncime, 6 m lățime și 60 m lungime, cu băltiri în interior, semn că a fost atinsă pânza freatică, crescând riscul de contaminare a apei subterane.
- Amplasamentul la doar 60 m de cursul de apă Valea Fătului, afluent al râului Balasan, ceea ce contravine normelor privind protecția resurselor de apă.
- Coordonatele indicate inițial în decizia CLCB nr. 9317/08.09.2025 erau eronate, iar administratorul societății a executat groapa pe teren privat.
- Nerespectarea procedurilor MMAP nr. 23/13.02.2023, cadavrele porcine – aproximativ 200 de animale – fiind depozitate direct pe sol, contrar normelor sanitare.
Măsurile dispuse
Inspectorii A.B.A. Jiu au decis:
- Sistarea imediată a activității de îngropare.
- Stabilirea unui nou amplasament conform procedurii MMAP, care prevede:
- soluri impermeabile (argiloase),
- fundul gropii la minimum 2 m deasupra nivelului hidrostatic,
- realizarea unui foraj geotehnic de control pentru determinarea stratului acvifer.
Directorul A.B.A. Jiu, ing. Daniel Naicu, a avertizat:
„Dacă nu se respectă măsurile impuse și terenul nu este readus la starea inițială, vom aplica sancțiuni contravenționale conform Legii Apelor nr. 107/1996 și, dacă va fi cazul, vom sesiza organele de cercetare penală. Protecția resurselor de apă este prioritatea noastră, pentru sănătatea publică și protejarea mediului.”
📌 Context: Ce este pesta porcină africană și de ce gropile de îngropare sunt monitorizate strict
Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală extrem de contagioasă care afectează porcii domestici și mistreții, având o rată de mortalitate aproape de 100%. Virusul nu se transmite la om, însă poate provoca pierderi economice devastatoare în sectorul zootehnic.
De aceea, neutralizarea corectă a cadavrelor porcine este esențială:
- Gropile de îngropare trebuie amplasate pe terenuri argiloase, departe de cursuri de apă, pentru a evita contaminarea pânzei freatice.
- Fundul gropii trebuie să fie la cel puțin 2 m deasupra stratului acvifer pentru a împiedica agenții patogeni să ajungă în apa potabilă.
- Încălcarea acestor norme poate duce la poluare masivă, răspândirea virusului și apariția altor infecții bacteriene periculoase pentru sănătatea publică.
Citește și: (VIDEO) Bărbat reținut pentru lovire sau alte violențe în comuna Oboga