23.4 C
Craiova
joi, 11 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Bărbat reținut pentru lovire sau alte violențe în comuna Oboga

(VIDEO) Bărbat reținut pentru lovire sau alte violențe în comuna Oboga

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din Bobicești au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 49 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, pe 8 septembrie, în jurul orei 21:40, un apel la 112 a semnalat că pe strada Principală din comuna Oboga un bărbat ar fi fost agresat.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 49 de ani l-ar fi agresat fizic pe un consătean de 64 de ani.

Pe numele agresorului a fost deschis dosar penal pentru lovirea sau alte violențe, iar în urma administrării probatoriului, a fost emisă ordonanța de reținere pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale ce se impun.

Citește și: (VIDEO) Președintele Trump îl comemorează pe Charlie Kirk într-un mesaj video

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:01:16

(VIDEO) Percheziții la Orșova într-un dosar de proxenetism. Doi...

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mehedinți, sprijiniți...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA