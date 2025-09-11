(VIDEO) Bărbat reținut pentru lovire sau alte violențe în comuna Oboga

Polițiștii din Bobicești au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 49 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, pe 8 septembrie, în jurul orei 21:40, un apel la 112 a semnalat că pe strada Principală din comuna Oboga un bărbat ar fi fost agresat.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 49 de ani l-ar fi agresat fizic pe un consătean de 64 de ani.

Pe numele agresorului a fost deschis dosar penal pentru lovirea sau alte violențe, iar în urma administrării probatoriului, a fost emisă ordonanța de reținere pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale ce se impun.

