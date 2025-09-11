(VIDEO) Președintele Trump îl comemorează pe Charlie Kirk într-un mesaj video

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj video pe platforma Truth Social în care l-a comemorat pe Charlie Kirk.

Charlie Kirk, activist conservator și cofondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat mortal, ieri, în timp ce susținea un discurs într-o universitate. Președintele Trump a anunțat că steagurile vor fi în bernă în memoria lui Kirk.

În mesajul său, Trump a vorbit despre importanța lui Kirk pentru mișcarea MAGA (Make America Great Again) și pentru mobilizarea tinerilor conservatori din Statele Unite:

„Charlie Kirk a fost un lider extraordinar, un patriot adevărat și unul dintre cei mai mari luptători pentru viitorul Americii. Moștenirea sa va continua să inspire milioane de tineri.”

Postarea vine pe fondul intensificării anchetei privind asasinarea lui Kirk și a apelurilor pentru măsuri mai ferme de protecție a liderilor politici și activiștilor publici, potrivit NBC News.

Citește și: Premierul Qatarului: „Netanyahu a distrus orice speranță pentru ostaticii din Gaza”