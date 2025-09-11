Premierul Qatarului: „Netanyahu a distrus orice speranță pentru ostaticii din Gaza”

Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, a lansat critici dure la adresa prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, într-un interviu exclusiv acordat CNN. El a acuzat Israelul că a „subminat orice șansă de pace” prin atacul efectuat marți asupra capitalei Doha.

„O acțiune barbară”

Al-Thani a descris tentativa de asasinare a liderilor Hamas aflați în Qatar drept un act „barbar”, susținând că incidentul a pus în pericol atât civili qatarezi, cât și șansele pentru eliberarea ostaticilor rămași în Gaza.

„Ne-am gândit că avem de-a face cu oameni civilizați. (…) Ceea ce a făcut Netanyahu ieri pur și simplu a distrus orice speranță pentru acei ostatici”, a declarat premierul.

El a adăugat că în dimineața atacului s-a întâlnit cu familiile ostaticilor și că acestea își puseseră toate speranțele în eforturile de mediere ale Qatarului.

Victime și ținte vizate

Potrivit autorităților de la Doha, un ofițer de securitate qatarez în vârstă de 22 de ani a fost ucis în atac. Premierul nu a confirmat soarta negociatorului-șef al Hamas, Khalil Al-Hayya, despre care se crede că ar fi fost una dintre țintele operațiunii israeliene.

Hamas a anunțat că cinci membri ai săi au fost uciși, dar că delegația sa de negocieri a supraviețuit.

Qatarul își „reevaluează” rolul de mediator

Deși imediat după atac Qatarul a declarat că își va continua eforturile de mediere, Al-Thani a sugerat miercuri că implicarea țării sale în negocierile de încetare a focului ar putea fi reconsiderată:

„Netanyahu ne pierde timpul. Nu vorbea serios despre nimic. (…) Reevaluăm totul în ceea ce privește viitoarele discuții de pace.”

Premierul a confirmat că poartă discuții detaliate cu administrația SUA privind următorii pași.

Reacția Statelor Unite

Potrivit oficialilor americani citați de CNN, președintele Donald Trump a fost informat despre atac chiar înainte ca acesta să aibă loc – nu de Israel, ci de șeful Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine. Trump l-ar fi instruit pe trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, să notifice imediat autoritățile qatareze.

Casa Albă nu a condamnat atacul, dar purtătorul de cuvânt al lui Trump a declarat că președintele „este îngrijorat” de situație.

Implicații regionale

Atacul ridică semne de întrebare asupra viitorului negocierilor de pace și asupra rolului Qatarului, țară care găzduiește cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu și care a jucat un rol crucial în medierea schimburilor de prizonieri și a încetărilor temporare ale focului.

