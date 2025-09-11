Șofer prins băut după un accident ușor la Râmnicu Vâlcea

Un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale a avut loc ieri după-amiază pe strada Ostroveni din municipiu, dar a scos la iveală un caz grav de conducere sub influența alcoolului.

În jurul orei 17:15, un bărbat de 50 de ani, din comuna Bujoreni, aflat la volanul unui autoturism care circula pe direcția Sud–Nord, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de mașina din față, condusă de un bărbat de 40 de ani din Râmnicu Vâlcea, intrând în coliziune cu aceasta.

Impactul nu s-a soldat cu victime, însă ambele autoturisme au fost avariate.

Testul etilotest: aproape 2 mg/l alcool

În urma verificărilor, conducătorul auto de 50 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, de aproape patru ori peste limita care constituie infracțiune.

Șoferul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Celălalt conducător auto a fost testat, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Biroului Rutier au întocmit dosar penal și continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun.

