Incident violent într-un liceu din Târgu Jiu: elev lovit de un coleg de clasă

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați de un bărbat de 49 de ani cu privire la faptul că fiul său, elev de 15 ani, ar fi fost agresat fizic de un coleg de clasă.

Polițiștii au stabilit că, pe 9 septembrie, în timpul pauzei dintre ore, elevul a fost lovit cu pumnii la nivelul capului și corpului de un coleg, tot în vârstă de 15 ani, din comuna Bălești. Incidentul a avut loc chiar în sala de clasă.

Victima nu a dorit să primească îngrijiri medicale imediat, dar s-a prezentat ulterior la U.P.U. Târgu Jiu pentru evaluare.

Măsuri luate

A fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Ulterior, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară și ai Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au deplasat la unitatea de învățământ, unde:

i-au consiliat pe cei doi elevi din punct de vedere juridic, în prezența părinților și reprezentanților legali,

au desfășurat activități informativ-preventive cu întreaga clasă, vizând prevenirea violenței fizice și psihologice în școli.

📌 Cum prevenim bullying-ul în școli

Pentru a reduce riscul de violență și bullying, specialiștii recomandă:

Comunicare deschisă – părinții să vorbească zilnic cu copiii lor despre cum se simt la școală și despre relațiile cu colegii.

– părinții să vorbească zilnic cu copiii lor despre cum se simt la școală și despre relațiile cu colegii. Raportarea imediată a incidentelor către cadrele didactice sau conducerea școlii.

a incidentelor către cadrele didactice sau conducerea școlii. Educație pentru empatie – implicarea elevilor în activități care încurajează respectul, colaborarea și sprijinul reciproc.

– implicarea elevilor în activități care încurajează respectul, colaborarea și sprijinul reciproc. Intervenții rapide – profesorii să aplice reguli clare și consecvente privind comportamentele agresive.

– profesorii să aplice reguli clare și consecvente privind comportamentele agresive. Suport psihologic – oferirea de consiliere elevilor implicați, atât victimelor, cât și agresorilor.

Citește și: Bărbat reținut pentru lipsire de libertate, violență și violare de domiciliu la Târgu Jiu