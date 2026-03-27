Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea bugetului pe 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea bugetului de stat pe 2026. Legea merge la Monitorul Oficial, iar după publicare va intra imediat în vigoare.

Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri, decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

De asemenea, şeful statului a semnat şi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, joi seară, că ”în secunda” în care va primi motivarea Curţii Constituţionale a României în ceea ce priveşte decizia de a respinge contestaţiile AUR pe tema legilor bugetului, va promulga legea bugetului de stat.

Curtea Constituţională a publicat, vineri, motivarea deciziiilor de respingere a sesizărilor depuse de AUR cu privire la bugetul de stat pe 2026 şi la bugetul asigurărilor sociale de stat. Legea merge la promulgare, la preşedintele Nicuşor Dan.

Citeşte şi: ICCR dă în judecată guvernul pentru că nu a plătit restanțele salariale ale magistraților