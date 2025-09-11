Bărbat reținut pentru lipsire de libertate, violență și violare de domiciliu la Târgu Jiu

Polițiștii din Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 21 de ani, din Mătăsari, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni grave:

lipsire de libertate în mod ilegal,

lovire sau alte violențe,

violare de domiciliu.

Potrivit anchetatorilor, pe 28 august 2025, bărbatul ar fi pătruns fără drept în locuința fostei sale concubine din Târgu Jiu.

A agresat-o fizic, lovind-o cu palma peste față, pe fondul unui conflict de gelozie.

Nu i-ar fi permis femeii să părăsească imobilul, asigurând ușa de acces cu cheia, pe care a ținut-o în buzunar.

Măsurile dispuse

Femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar i-a fost înmânată cererea necesară pentru a solicita un ordin de protecție de la instanța de judecată.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru toate cele trei infracțiuni, iar bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.