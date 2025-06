Zece persoane, ucise într-un atac armat într-o școală din orașul austriac Graz

UPDATE Autorul, probabil un fost student, ar fi deschis focul în două săli de clasă de la BORG ( școala universitară) din Graz. În prezent, sunt raportate zece persoane decedate și un număr de două cifre de răniți grav.

Clădirea este în prezent cercetată meticulos. Presupusul autor al atacului ar fi fost găsit mort într-una dintre toalete. Se crede că tânărul în vârstă de 22 de ani s-ar fi împușcat. Tânărul era un fost elev al BORG și s-ar fi considerat o victimă a bullying-ului.

Ştirea iniţială: Atac armat într-o școală din orașul austriac Graz. Cel puțin zece persoane au fost ucise, potrivit unor rapoarte, transmite independent.

O operațiune majoră este în desfășurare în oraș marți dimineață, a confirmat poliţia austriacă. Operațiunea a început la ora 10:00, după ce s-au auzit focuri de armă în interiorul școlii, au declarat oficialii.

++ Amoklauf in Graz ++ Bereits 5 Tote ++ Großaufgebot der Polizei



Mindestens 5 Tote in der BORG in der Deierschützengasse in Graz. Die Polizei verlegt ein Großaufgebot an Einsatzkräften an den Tatort, der Einsatz ist in vollem Gange.



👉🏻 AUF1 bleibt für Sie dran – folgen Sie uns… pic.twitter.com/Gf7vGfzMF5