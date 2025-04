Bercea Mondial și alți nouă complici, reținuți

Interlopul Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, și alți nouă complici au fost reținuți după o noapte de audieri.

Ei vor ajunge în fața judecătorului de caz cu propunere de arestare preventivă. Ei sunt acuzați de camătă și șantaj.

Bercea Mondial neagă orice fel de acuzație: „Nu am dat, doamnă, niciun ban cu camătă, am vândut „Skode” pe 2-3 mii de euro și poate să zică… Nu am dat, doamnă, niciun ban cu camătă.”

Percheziții DIICOT

11 percheziţii au avut loc miercuri, în judeţele Olt, Teleorman şi în Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj . Membrii grupului cereau dobânzi lunare cuprinse între 10 şi 40 % din valoarea împrumuturilor şi au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării sumelor datorate.

După ce a fost ridicat din București, Bercea a fost dus la Craiova pentru audieri.

În Teleorman suspectul principal are mai multe proprietăți. În vizorul anchetatorilor a fost și noua casă a liderului de clan, din Teleorman.

„Au găsit niște bani care provin din chirii, șefule. Nu există nicio cămătărie, totul legal.”

Marian Sandu, fiul lui Bercea: „Frații mei, tatăl meu nu a șantajat în viața lor pe nimeni, nu a dat bani cu dobândă.”

Cu sumele fabuloase obținute din activitățile ilegale, membrii clanului și-ar fi achiziționat mai multe case, terenuri sau mașini de lux.

Sandu Anghel, pe numele său real, a fost eliberat din închisoare în 2022, după o pedeapsă de aproape 14 ani, pentru tentativă de omor asupra unui fost viceprimar al municipiului Slatina. Iar în 2014 a fost condamnat definitiv la 8 ani și 9 luni de închisoare, după ce și-a înjunghiat un nepot, dar a fost eliberat condiționat în 2019.

