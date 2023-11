Giovanni Constantino a rămas fără victorie în Superligă: „Ce să fac?“

FCU Craiova a pierdut pe Arena Naţională, 1-2 cu FCSB, iar antrenorul Giovanni Constantino nu a reuşit să bifeze niciun succes de când a venit la echipa patronată de familia Mititelu. FCU a ajuns la 7 meciuri fără victorie!

„Am început de la 0-2, am primit doi ‘pumni’. Orice echipă fără spirit poate pierde cu 3, 4, 5 la zero în această situație, dar noi nu suntem o astfel de formație. Am continuat să jucăm, dar nu am fost periculoși. Trebuie să șutăm, să pasăm, altfel e imposibil să marcăm. Nu sunt mulțumit! Am avut curajul să jucăm, am venit aici să câștigăm, dar nu am reușit. Alte echipe vin să scoată un 0-0. Normal că nu sunt fericit. Ce presiune? Mereu am fost sub presiune, de la primul meci. Nu contează că am pierdut azi. Situația dificilă e dinainte să vin eu, nu pot face miracole în 3 săptămâni, nu sunt Iisus Hristos. Sigur, putem să ne îmbunătățim jocul.

Trebuie să se înțeleagă ei în teren. Nu pot să le spun de pe bancă ce să facă la fiecare fază. Cum am primit golurile? Din penalty și direct din lovitură liberă! Ce să fac? Nu am luat gol din acțiune, e un pas înainte. Câte ocazii a mai avut FCSB? Vom putea să lucrăm în această pauză, vor reveni câțiva jucători”, a declarat Constantino.

