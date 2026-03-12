Sistemul de sănătate din România intră în era digitală: pacienții vor avea acces online la dosarul medical

Sistemul medical din România urmează să facă un pas important spre digitalizare, odată cu lansarea Platformei Integrate a Asigurărilor de Sănătate, prin care pacienții și medicii vor putea accesa informații medicale, rezultate ale analizelor de laborator sau investigații imagistice.

Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, care a explicat că platforma va permite și integrarea datelor medicale ale pacienților în sistemele europene, astfel încât acestea să poată fi accesate în spațiul Uniunii Europene.

Acces la date medicale oriunde în Uniunea Europeană

Ministrul a vorbit despre acest proiect într-un interviu acordat publicației Libertatea, în cadrul evenimentului Gala Doctorului Digital 2026.

„Transformarea activității medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte și care are nevoie de infrastructură. Am încercat să asigurăm această infrastructură prin programele din PNRR. Românii vor avea acces la datele medicale, indiferent unde se află în spațiul Uniunii Europene”, a declarat ministrul.

Potrivit oficialului, proiectul este considerat un pas important pentru modernizarea sistemului de sănătate din România.

Spitale din România care folosesc deja sisteme digitale

Mai multe unități medicale din țară funcționează deja cu sisteme informatice moderne, printre acestea:

Spitalul Județean Timișoara,

Spitalul Marie Curie,

Spitalul de Copii Iași.

Aceste spitale utilizează deja procese digitale pentru gestionarea datelor medicale și a activității clinice, fiind considerate exemple de digitalizare în sistemul sanitar.

Noua platformă va extinde aceste facilități la nivel național, facilitând accesul rapid la informații medicale și schimbul de date între instituții medicale.

