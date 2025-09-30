Colagenul – marketing scump sau necesitate?

Lichid, pulbere, capsule. Colagenul ne îmbie de pe rafturile farmaciilor și drogheriilor, fizice sau online. Ajută la îmbunătățirea elasticității pielii, la sănătatea oaselor, a articulațiilor, dar și la buna funcționare a sistemului digestiv, muscular și cardiovascular. Sau cel puțin așa lasă să se înțeleagă etichetele foarte atractive ale suplimentelor alimentare cu colagen.

De ce colagen?

Constituind aproximativ o treime din proteinele din corp, colagenul este principalul element constitutiv al pielii, mușchilor, oaselor, tendoanelor și ligamentelor. În plus, se găsește în organe, vasele de sânge și mucoasa intestinală.

Colagenul ajută la dezvoltarea celulelor noi de la nivelul pielii și joacă un rol important în înlocuirea celulelor moarte ale pielii. Totodată conferă rezistență și elasticitate pielii și are rol activ în procesul de coagulare al sângelui.



Ce spune știința?

Cea mai recentă meta-analiză despre colagen a cuprins 19 studii și a concluzionat că persoanele care au utilizat suplimente cu colagen timp de trei luni au observat o îmbunătățire a fermității și hidratării pielii, iar ridurile le-au perceput ca fiind mai puțin vizibile. Deși această concluzie ne poate entuziasma, adevărul este că studiile au fost efectuate pe suplimente alimentare care conțineau și alte substanțe pe lângă colagen (vitamine, minerale ș.a) și din acest motiv nu putem ști cu certitudine dacă efectele observate s-au datorat suplimentării colagenului.

Au fost și alte studii de mici dimensiuni care au concluzionat că administrarea de colagen poate îmbunătăți nivelul de hidratare și elasticitatea pielii, cu reducerea ridurilor și asprimii pielii. Totuși, sunt necesare studii ample, realizate după criterii mai clare și mai stricte, pentru a putea ajunge la o concluzie finală.

Cât despre beneficiile suplimentării cu colagen în vederea îmbunătățirii sănătății părului și unghiilor, lucrurile sunt neclare: studii efectuate pe oameni au fost restrânse ca număr de participanți, iar rezultatele nu pot fi confirmate ca fiind universal valabile.

Agenția europeană care evaluează riscurile legate de alimentele noi (EFSA) a concluzionat că afirmațiile privind sănătatea depuse până acum nu erau susținute de suficiente dovezi de înaltă calitate. Prin urmare, afirmații precum ideea că colagenul ajută la menținerea elasticității pielii sau că îmbunătățește funcționarea articulațiilor nu au fost încă demonstrate suficient de cercetări științifice.

Riscurile există

Orice supliment prezintă riscul de interacțiuni cu alte medicamente, așa că înainte de administrarea oricărui supliment alimentar este indicată o discuție cu un profesionist din domeniul sănătății. Creșterea aportului de proteine ​​precum colagenul poate reprezenta un risc pentru persoanele cu afecțiuni renale sau hepatice.

Suplimentele alimentare cu colagen sunt în general destul de costisitoare și este indicat să cântărim bine decizia pentru că este posibil ca alegerea unei diete mai echilibrate să ducă la îmbunătățirea sănătății și la obținerea acelorași beneficii.

Dacă ne referim la sănătatea pielii, pe lângă alimente bogate din punct de vedere nutrițional, exercițiile fizice, somnul și cremele de protecție solară au toate beneficii bine-cunoscute pentru aspectul pielii.

Dr. Farmacist primar, Valentina Ghimpău