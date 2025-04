România negociază cu Comisia Europeană prelungirea termenului de finalizare a unor spitale finanțate cu bani din PNRR

România încearcă să negocieze cu Comisia Europeană prelungirea termenului de finalizare a unor spitale finanțate cu bani din PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență.

Acestea ar trebui să fie gata până anul viitor, în august, dar premierul Marcel Ciolacu spune că statul încearcă prelungirea acestui termen. Printre spitalele finanțate cu bani din PNRR, se află și Institutul Oncologic din Timișoara. Premierul spune că indiferent de cum decurg negocierile cu oficialii europeni, acest institut va fi realizat, în cel mai rău caz cu bani din împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții.

Viitorul Institut Oncologic din Timișoara – unde va funcționa inclusiv un centru de transplant – va avea 250 de paturi și 6 săli de operații.

Din 24 de spitale negociate inițial cu Comisia Europeană, doar 13 vor primi bani din PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat marți, 1 aprilie 2025, că, în prezent, există discuții cu reprezentanții Comisiei Europene ca doar 13 spitale să fie realizate cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar alte șase dintre cele prevăzute să fie construite din împrumutul pe care țara noastră o să îl contracteze de la Banca Europeană de Investiții.

Boloș a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, câte dintre spitalele care inițial se prevedea că vor fi realizate prin PNRR vor rămâne în acest proiect.

‘Inițial, când am pornit Planul Național de Redresare și Reziliență, am pornit la drum cu 24, după care la prima renegociere au rămas 19, iar acum discuțiile cu Comisia Europeană au fost ca toate acele spitale care au contractele de achiziție publică încheiate și munca în șantier începută să poată continua finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență. Această negociere este în momentul de față în lucru cu reprezentanții Comisiei, urmează să fie definitivată în cursul acestei luni. Îngrijorarea pe care o are Comisia este că aceste proiecte de infrastructură spitalicească, care sunt complexe și cu un nivel ridicat de risc de implementare, nu vor fi finalizate până pe 31 august 2026’, a explicat Marcel Boloș.

