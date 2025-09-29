Meryl Streep a intrat în pielea Mirandei Priestly la Milano, pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”



„Diavolul” a pășit din nou pe podium, de această dată purtând Dolce & Gabbana. Actrița Meryl Streep a surprins publicul la Milano, intrând în sala de prezentare a casei de modă în rolul Mirandei Priestly, pentru filmările continuării mult așteptate „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”.

O intrare de film

Streep a purtat ochelarii de soare iconici ai personajului și un trench din vinil Dolce & Gabbana, fiind escortată de pază și urmată de Stanley Tucci, care revine în rolul directorului artistic Nigel. Cei doi au ocupat locuri în primul rând și, pe fundalul muzicii cântăreței italiene Patty Pravo, au urmărit prezentarea de modă, schimbând priviri critice, exact ca pe ecran.

Biroul de presă al casei Dolce & Gabbana a confirmat că întreaga scenă a fost filmată pentru sequel, aflat în plin proces de producție la Milano.

Ecouri din filmul original

Momentul a amintit fanilor de celebra replică din prima parte, când personajul interpretat de Anne Hathaway întreba stângaci: „Poți, te rog, să scrii Gabbana?”

De această dată, însă, colecția primăvară-vară 2026 a casei a fost cea care a furat privirile. Ținutele au variat de la pijamale bărbătești cu strasuri la lenjerie neagră transparentă, suprapuse cu jachete din piele, brocart sau imprimeu animal print. Accesoriile au inclus stiletto sexy, papuci pufoși și genți blănoase supradimensionate.

Moda, filmul și realitatea

Designerii Domenico Dolce și Stefano Gabbana au făcut o plecăciune scurtă, înainte ca Streep și Tucci să fie conduși în culise. Publicul prezent – vedete și critici de modă – a profitat de moment pentru a urca pe podium și a surprinde scena istorică în imagini.

Într-un joc de oglinzi între ficțiune și realitate, în sală s-a aflat și Anna Wintour, directoarea globală a revistei Vogue, cea care a inspirat personajul Mirandei Priestly.

Lansarea

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” este programat să aibă premiera în primăvara anului viitor. Pelicula promite să readucă pe marele ecran lumea fascinantă și acidă a modei de lux, potrivit CNN.

