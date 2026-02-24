(VIDEO) Descoperire uimitoare în Sahara: o nouă specie uriașă de dinozaur cu creastă

O descoperire paleontologică de excepție a zguduit lumea științifică: o echipă internațională condusă de Universitatea din Chicago a identificat o nouă specie de dinozaur uriaș în Deșertul Sahara, în nordul Nigerului, Africa de Vest.

Specia a fost denumită Spinosaurus mirabilis și datează de aproape 100 de milioane de ani, marcând prima descoperire de spinosaurid din ultimele peste 100 de ani.

Noua fosilă a fost găsită la aproximativ 620 de mile de cel mai apropiat țărm marin, ceea ce sugerează că acest dinozaur trăia într-un habitat interior, bogat în păduri și râuri. Cercetătorii susțin că Spinosaurus mirabilis era un peștivor semi-acvatic, care își vâna hrana în ape puțin adânci, asemenea unor păsări moderne precum stârcii.

Profesorul Paul Sereno, liderul echipei, explică că noul dinozaur „nu a avut nicio problemă să pășească pe picioarele sale robuste în ape de doi metri adâncime” și că probabil și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în căutarea peștilor mari ai vremii.

Spinosaurus mirabilis, un carnivor gigant care vâna pești acum 100 de milioane de ani

Spinosaurus mirabilis era un gigant al epocii sale, atingând lungimea unui autobuz – circa 12 metri, și cântărind între 5 și 7 tone, greutate comparabilă cu un elefant african mare. Unul dintre cele mai fascinante aspecte îl constituie creasta impresionantă de pe cap, probabil viu colorată, curbată spre cer, care i-ar fi conferit un aspect spectaculos și distinctiv.

O matriță a craniului lui Spinosaurus mirabilis

Maxilarul său era adaptat perfect pentru dieta piscivoră: dinți interconectați și orientați spre exterior, facilitând prinderea peștilor alunecoși. Această adaptare seamănă cu unele specii antice de pești, ihtiozauri, pterosauri și crocodili semi-acvatici. Fosilele descoperite includ rămășițele mai multor indivizi de Spinosaurus mirabilis, precum și alte specii de dinozauri care au trăit acum aproximativ 95 de milioane de ani.

Profesorul Sereno povestește emoționat că descoperirea a fost „atât de bruscă și uimitoare, încât a fost cu adevărat emoționantă pentru echipa noastră”. Această specie adaugă o piesă importantă la înțelegerea ecosistemelor cretacice și evidențiază diversitatea incredibilă a dinozaurilor carnivori, potrivit BBC.

Spinosaurus mirabilis nu doar că impresionează prin dimensiuni, dar și prin adaptările sale unice, care îl transformau într-un vânător redutabil în apele interioare ale Africii preistorice. Descoperirea readuce în prim-plan fascinanta lume a dinozaurilor și ne amintește că, chiar și după milioane de ani, misterele preistorice continuă să ne uimească.

