Cod galben și portocaliu de ninsori și viscol în România în perioada 24-26 februarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben și portocaliu între 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 8:00. Vor fi precipitații însemnate, vânt puternic și viscollui.

Fenomenele vizate sunt: ploi, lapoviță, ninsoare, strat de zăpadă, viscol, polei, ghețuș.

Zonele afectate sunt:

jumătatea de est,

Carpații Meridionali,

Carpații de Curbură și Occidentali,

Banat,

Oltenia,

Transilvania,

Moldova,

Dobrogea.

În munți se așteaptă strat nou de zăpadă 10-30 cm, vânt cu rafale de 80-110 km/h și vizibilitate redusă sub 50 m.

În zonele joase se va semnala ploi, lapoviță, polei și ghețuș, cu acumulări de apă 10-30 l/mp.

Atenție la drumuri și deplasări, mai ales în Carpați și regiuni cu viscol puternic.

ANM recomandă prudență maximă, adaptarea vitezei în trafic și evitarea urcărilor pe trasee montane înalt expuse.

