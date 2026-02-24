7.8 C
Craiova
joi, 26 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCod galben și portocaliu de ninsori și viscol în România în perioada 24-26 februarie

Cod galben și portocaliu de ninsori și viscol în România în perioada 24-26 februarie

De Mariana BUTNARIU
Vânt puternic, zăpadă viscolită și polei în mai multe zone – atenție la drumuri și munte! (Inquam Photos / Alex Nechez)
Vânt puternic, zăpadă viscolită și polei în mai multe zone – atenție la drumuri și munte! (Inquam Photos / Alex Nechez)

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben și portocaliu între 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 8:00. Vor fi precipitații însemnate, vânt puternic și viscollui.

Fenomenele vizate sunt: ploi, lapoviță, ninsoare, strat de zăpadă, viscol, polei, ghețuș.
Zonele afectate sunt:

  • jumătatea de est,
  • Carpații Meridionali,
  • Carpații de Curbură și Occidentali,
  • Banat,
  • Oltenia,
  • Transilvania,
  • Moldova,
  • Dobrogea.

În munți se așteaptă strat nou de zăpadă 10-30 cm, vânt cu rafale de 80-110 km/h și vizibilitate redusă sub 50 m.
În zonele joase se va semnala ploi, lapoviță, polei și ghețuș, cu acumulări de apă 10-30 l/mp.
Atenție la drumuri și deplasări, mai ales în Carpați și regiuni cu viscol puternic.

ANM recomandă prudență maximă, adaptarea vitezei în trafic și evitarea urcărilor pe trasee montane înalt expuse.

Citește și: Join UP! lansează 26 de rute noi de zbor charter din 14 orașe din România pentru vara 2026

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA