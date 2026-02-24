Join UP! lansează 26 de rute noi de zbor charter din 14 orașe din România pentru vara 2026

Join UP! își extinde operațiunile în România, oferind 26 de rute charter spre destinații populare de vară. Plecările se fac din 14 orașe:

București,

Cluj,

Timișoara,

Iași,

Suceava,

Brașov,

Craiova,

Oradea,

Sibiu,

Baia Mare,

Satu Mare,

Bacău,

Târgu Mureș,

Arad.

Printre destinațiile oferite se numără Turcia (Antalya), Egipt (Sharm El Sheikh, Hurghada, El Alamein), Grecia (Heraklion), Cipru (Larnaca) și Tunisia (Monastir). În premieră, turiștii din Antalya pot participa la excursii personalizate în Cappadocia, datorită deschiderii propriei companii DMC Join UP!.

Sezonul de vară 2026 începe pe 4 aprilie și durează până pe 31 octombrie, iar Early Booking aduce reduceri atractive pentru cei care rezervă din timp.

Join UP! a oferit deja vacanțe pentru peste 6,5 milioane de turiști și operează la nivel european cu afaceri globale de peste 400 milioane euro.

