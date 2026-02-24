7.8 C
Craiova
joi, 26 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinJoin UP! lansează 26 de rute noi de zbor charter din 14 orașe din România pentru vara 2026

Join UP! lansează 26 de rute noi de zbor charter din 14 orașe din România pentru vara 2026

De Mariana BUTNARIU
Vacanțe accesibile și excursii personalizate, inclusiv în Cappadocia, direct din orașul tău
Vacanțe accesibile și excursii personalizate, inclusiv în Cappadocia, direct din orașul tău

Join UP! își extinde operațiunile în România, oferind 26 de rute charter spre destinații populare de vară. Plecările se fac din 14 orașe:

  • București,
  • Cluj,
  • Timișoara,
  • Iași,
  • Suceava,
  • Brașov,
  • Craiova,
  • Oradea,
  • Sibiu,
  • Baia Mare,
  • Satu Mare,
  • Bacău,
  • Târgu Mureș,
  • Arad.

Printre destinațiile oferite se numără Turcia (Antalya), Egipt (Sharm El Sheikh, Hurghada, El Alamein), Grecia (Heraklion), Cipru (Larnaca) și Tunisia (Monastir). În premieră, turiștii din Antalya pot participa la excursii personalizate în Cappadocia, datorită deschiderii propriei companii DMC Join UP!.

Sezonul de vară 2026 începe pe 4 aprilie și durează până pe 31 octombrie, iar Early Booking aduce reduceri atractive pentru cei care rezervă din timp.

Join UP! a oferit deja vacanțe pentru peste 6,5 milioane de turiști și operează la nivel european cu afaceri globale de peste 400 milioane euro.

Citește și: Patru ani de conflict în Ucraina: 1 din 3 copii are nevoie de ajutor, iar integrarea profesională rămâne o provocare

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA