vineri, 23 ianuarie, 2026
Cod galben de ceaţă în Oltenia

Cod galben de ceaţă în Oltenia

De Magda Dragu
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineața, mai multe atenționări nowcasting de ceață valabile mai multe localitaţi din Oltenia.

Până la ora 10:00, ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului în mai multe ocalități din județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, potrivit meteorologilor.

Același fenomen se va semnala, până la ora 10:00, și în Capitală. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

