Cod galben de ceaţă în Oltenia

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineața, mai multe atenționări nowcasting de ceață valabile mai multe localitaţi din Oltenia.

Până la ora 10:00, ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului în mai multe ocalități din județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, potrivit meteorologilor.

Același fenomen se va semnala, până la ora 10:00, și în Capitală. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

