SORESCU 90 – Sărbătoare la Teatrul Național Craiova!

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova marchează 90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu cu un program special.
🎥 Videoproiecții spectacole-emblemă:
- Matca – 28 feb | 17:00
- Vărul Shakespeare – 1 martie | 17:00
- IONA – 2 martie | 17:00
📚 Lansare volum de poezii „TRUNCHIATE” – 28 feb | 15:00
🖼️ Expoziție afișe și montări inspirate din textele lui Sorescu
💬 „Cel mai frumos spectacol cu Iona care s-a realizat până acum.” – Marin Sorescu despre monodrama Iona
🌟 Vino să celebrăm împreună geniul cultural românesc!
