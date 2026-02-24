SORESCU 90 – Sărbătoare la Teatrul Național Craiova!

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova marchează 90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu cu un program special.

🎥 Videoproiecții spectacole-emblemă:

Matca – 28 feb | 17:00

Vărul Shakespeare – 1 martie | 17:00

IONA – 2 martie | 17:00

📚 Lansare volum de poezii „TRUNCHIATE” – 28 feb | 15:00

🖼️ Expoziție afișe și montări inspirate din textele lui Sorescu

💬 „Cel mai frumos spectacol cu Iona care s-a realizat până acum.” – Marin Sorescu despre monodrama Iona

🌟 Vino să celebrăm împreună geniul cultural românesc!

