ActualitateCulturaSORESCU 90 - Sărbătoare la Teatrul Național Craiova!

SORESCU 90 – Sărbătoare la Teatrul Național Craiova!

De Mariana BUTNARIU
Sărbătoare la Teatrul Național Craiova

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova marchează 90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu cu un program special.

🎥 Videoproiecții spectacole-emblemă:

  • Matca – 28 feb | 17:00
  • Vărul Shakespeare – 1 martie | 17:00
  • IONA – 2 martie | 17:00

📚 Lansare volum de poezii „TRUNCHIATE” – 28 feb | 15:00

🖼️ Expoziție afișe și montări inspirate din textele lui Sorescu

💬 „Cel mai frumos spectacol cu Iona care s-a realizat până acum.” – Marin Sorescu despre monodrama Iona

🌟 Vino să celebrăm împreună geniul cultural românesc!

