Patrimoniul cultural din Craiova, descoperit de copii prin ateliere de fotografie

Elevi cu vârste între 10 și 15 ani din municipiul Craiova au descoperit patrimoniul cultural local prin ateliere de fotografie creativă, desfășurate în lunile noiembrie și decembrie 2025. Activitățile au combinat inițierea în fotografia de bază cu vizite la obiective istorice reprezentative ale orașului, oferind copiilor o experiență educațională practică și interactivă.

Atelierele au avut loc în cadrul proiectului „Fotografii cu povești”, implementat de Asociația Manufactura Roxanei, cu finanțare prin Start ONG, program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Proiectul a fost conceput ca un program de educație non-formală, având ca scop implicarea copiilor în activități educative alternative, dincolo de timpul petrecut în fața ecranelor. Pe parcursul a patru activități de weekend, participanții au învățat tehnici elementare de fotografiere și au descoperit istoria și semnificația unor repere importante ale orașului, precum Parcul Nicolae Romanescu, Muzeul de Artă Craiova – Palatul Jean Mihail, Casa Băniei – Muzeul Olteniei și Muzeul de Istorie Craiova.

Copiii au realizat fotografii tematice și portofolii grupale care îmbină imaginea cu povestea, dezvoltându-și creativitatea, spiritul de observație și interesul pentru patrimoniul cultural local.

„Ne-am dorit să le oferim copiilor o experiență educațională diferită, în care să învețe prin explorare directă și creație. Fotografia a devenit un mijloc prin care au descoperit istoria orașului și au învățat să privească patrimoniul cu mai multă atenție”, a declarat Roxana Nicoleta Vlăduțoiu, manager de proiect.

