Revoltă la dispensarul de pe strada Horia din Craiova. Medici strămutați cu tot cu 23.000 de craioveni, aproape o zecime din populaţia oraşului

Într-o clădire veche din Craiova, pe strada Horia nr. 5, funcționează de ani buni un mic univers al comunității: 13 medici, 9 cabinete, aproximativ 23.000 de craioveni pe liste și peste 400 de consultații zilnic. Aici vin copii cu febră în brațele mamelor, vârstnici sprijiniți în baston, pacienți cronici care își știu medicul pe nume de zeci de ani. Acum, tot acest echilibru este pe punctul de a fi rupt. La solicitarea Primăriei Craiova şi cu votul Consiliului Local, cabinetele medicale vor fi relocate, începând cu 1 mai 2026, într-un imobil aflat pe strada Brazda lui Novac nr. 112 bis. Clădirea de pe Horia urmează să fie dată în administrarea Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru extinderea activității și reorganizarea Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor, în baza Ordinului 1562/2025.

Balanţa dreptăţii este într-un echilibru precar. Nu te poţi opune tratamentului şi consilierii persoanelor cu adicţii. Pe de altă parte, sunt 23.000 de craioveni, aproape o zecime din populaţia totală, pentru care vizita la medic se făcea rapid. Locaţia din Brazdă, pusă la dispoziţie de primărie, este departe şi nu există transport public. În plus, medicii de familie spun că există deja un loc unde Centrul îşi poate desfăşura activitatea: Secţiile din specialitatea Psihiatrie I şi Clinica II Psihiatrie Craiova care au şi spaţiile necesare.

„Am fost șocați”

„Probabil vom avea un sediu în Brazda lui Novac. Am fost șocați cu toții”, povestește unul dintre medici. De 26 de ani lucrează în același cabinet. Are pacienți din trei și chiar patru generații. Bunici, copii, nepoți – toți au trecut pragul acelui dispensar. „Avem foarte mulți pacienți vârstnici, foarte mulți copii mici. O colegă are 60% pensionari pe listă. Eu am 30% pensionari, restul copii și adulți. Cu totul, deservim aproximativ 20.000–23.000 de pacienți”.

În spatele cifrelor sunt oameni greu deplasabili, persoane cu dizabilități, mame cu bebeluși în cărucior, pacienți cronici care ajung acum la medic „în două minute”. „E foarte greu să adaptezi un bătrân. Este foarte greu să urci un pacient cu dizabilități în autobuz. Nu te poți duce cu un copil cu febră în mijloacele de transport. Mulți vor trebui să ia taxiul. Dar pensiile sunt mici.” Medicii spun că nu s-a ajuns aici peste noapte. Din 2006, 2008, 2011 au depus solicitări pentru cumpărarea spațiilor în care funcționează, în baza prevederilor legale privind concesionarea cabinetelor medicale. În 2011 au primit un răspuns. Apoi – liniște. În iulie 2025 au depus un nou memoriu oficial la Primăria Craiova. Fără răspuns. În noiembrie 2025 au reluat cererile de cumpărare. Din nou, nicio reacție. „Inclusiv după discuția cu reprezentanții primăriei am depus cerere și nu am primit nimic. Cel mai tare ne-a durut că am fost ignorați”, spun ei.

400 de consultații pe zi și doar două luni pentru mutare

Decizia prevede modificarea contractelor de concesiune și relocarea efectivă de la 1 mai 2026. Pentru două cabinete, contractele au fost prelungite până la 30 noiembrie 2028. În realitate, medicii spun că timpul este imposibil de gestionat. „Avem contracte legale în vigoare. Avem un ritm de viață copleșitor. 400 de consultații pe zi. Nu putem închide activitatea. În două luni ar trebui să modificăm toate actele, fișele, documentația, să anunțăm toți pacienții, să obținem avizele pentru noul spațiu. Este imposibil.” În plus, spun ei, nici măcar nu știu dacă noua locație poate primi toate avizele necesare funcționării. „Poate ar fi fost bine să ni se arate spațiul, să primim asigurări că totul se va rezolva. Ce facem dacă la 1 mai nu putem desfășura activitatea acolo? Ce se întâmplă cu pacienții noștri? Nu ne aşteptam din partea autoritaţilor să creeze această tensiune. Şi nu este vorba doar de un spaţiu. Sunt mii de oameni la mijloc, iar noi suntem responsabili de ce va urma. Nu se va duce nimeni să întrebe primarul de unde ia reţeta“, spun medicii.

”

Bolnavi îngrijorați, unii în pragul panicii

Între timp, vestea s-a răspândit. Telefonul sună constant. „Pacienții sunt îngrijorați, unii chiar panicați. Ne întreabă dacă ne-am mutat. Se gândesc că, fiind mai departe, le va fi limitat accesul la noi.” Au strâns semnături. Există o listă în care pacienții declară că nu sunt de acord cu relocarea. Mai multe mame au inițiat o petiție. „Gândiți-vă la începutul perioadei de mutare. Telefoane peste telefoane. Oameni care nu știu unde să ne găsească. Apoi perioadele cu temperaturi extreme. Traficul este cum este. Pentru un vârstnic, pentru o mamă cu bebeluș, pentru un copil bolnav, fiecare kilometru contează.”

La rândul său, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova a solicitat trecerea clădirii de pe strada Horia în administrarea sa, invocând modificările legislative (OUG 147/2024 și Ordinul 1562/2025) și necesitatea reorganizării Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor. Conducerea unității arată că actualele spații nu permit reorganizarea conform noilor cerințe și că imobilul de pe Horia, aflat în proximitatea spitalului și a secției de psihiatrie acuți, reprezintă o soluție rapidă și eficientă pentru conformarea în termenul de 24 de luni impus de lege. Medicii de familie nu contestă importanța serviciilor de sănătate mintală și a tratării adicțiilor. Însă cred că soluția aleasă sacrifică un echilibru deja funcțional.

Ce au scris medicii în memoriul fără ecou trimis primăriei

„Nu este în regulă pentru pacienții noștri. Acel Centru ar trebui să fie în intimitate, să fie multă verdeață, nu în proximitatea școlilor. Înțelegem importanța pacientului psihiatric, dar aceste cazuri pot fi gestionate în spații deja existente în incinta spitalelor.” Soluţia propusă de medici se regăseşte într-un memoriu rămas fără răspuns trimis în iulie anul trecut. „Toate cabinetele medicale au înaintat în mai multe rânduri către Primăria Craiova solicitarea de cumpărare a spaţiilor. În cadrul clădirii îşi desfăşoară activitatea 13 medici totalizând un număr de 23.000 de pacienţi. Toate programele naţionale de sănătate s-au desfăşurat prin cabinetele de medicină de familie.

Relocarea ar conduce la îngreunarea accesului celor 23.000 de pacienţi la serviciile medicale şi ar coincide cu declanşarea unui impact social negativ. Solicitarea noastră se fundamentează pe necesitatea imperativă de ocrotire a interesului local, reprezentat de dreptul la viaţă şi la asistenţă medicală umană. Acordăm zilnic 400 de consultaţii pe zi unor pacienţi pediatrici, aduţi cu boli cronice şi mai ales vârstnici. În condiţiile în care vom fi relocaţi interesul celor 23.000 de pacienţi va fi grav afectat, deoarece accesul acestora la serviciile medicale este facil dat fiind amplasamentul cabinetelor. Modificarea locaţiei poate duce la imposibilitatea deplasării pacienţilor, viaţa acestora fiind pusă în pericol.

Soluţia medicilor

Prezentăm contraargumente: Secţiile din specialitatea Psihiatrie I şi Clinica II Psihiatrie Craiova pot oferi spaţiile necesare pentru desfăşurarea acestor activităţi de identificare şi tratare a comportamenutlui adictiv, sediul Clinicii II deţinînd deja un compartiment pentru aceşti pacienţi. Impactul social al amplasării acestui centru va fi unul negativ, întrucât zona respectivă se află în vecinătatea unei şcoli. Înţelegem importanţa pacientului psihiatric componentă adictivă, însă aceste cazuri sunt mult mai bine gestionate în centrele formate cu destinaţie precisă în incinta spitalelor de psihiatrie“, se arată în memorul semnat de medicii care îşi desfăşoară activitatea în clădirea din strada Horia. .

Cum s-a ajuns aici

Ministerul Sănătăţii a emis anul trecut un Ordin prin care se înfinţa Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor (CSMPTA) care prelua activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog. El a intrat în vigoare ăe data de 30 mai, iar autorităţile locale aveau la dispoziţie doi ani să găsească sedii adecvate pentru activitatea acestora. Medicii de familie din strada Horia au fost înştiinţaţi anul trecut că urmează să fie relocaţi. Au discutat cu reprezentanţii primăriei cărora le-au prezentat argumentele lor, spunându-le că ei de ani de zile au încercat să cumpere legal sediile aşa cum prevede legea. Nu s-a întmplat nimic şi a urmat o pauză de câteva luni. Până în februarie anul acesta, când Primăria Craiova a supus aprobării Consiliului Local relocarea tuturor cabinetelor medicale de familie bazându-se pe o solicitare a Spitalului de Neuropsihiatrie.

„În acest moment activitatea CSMPTA se desfăşoară într-o clădire ale cărei spaţii nu permit reorganizarea în conformitate cu cerinţele legislative. Dat fiind faptul că problema consumului de droguri este o chestiune de sănătate publică care impune promovarea unor politici publice(…)este nevoie de acţiuni rapide şi eficiente pentru a îmbunătăţi accesul la servicii de sănătate şi suport pentru persoanele afectate. O soluţie identificată în acest scop ar fi clădirea aflată în proximitatea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, respectiv clădirea din strada Horia. Accesul către această clădire ar putea fi făcut chiar din curtea interioară a spitalului, iar un aspect important este faptul că se află şi în apropierea unei secţii de psihiatrie acuţi a unităţii sanitare. Ca urmare vă rugăm să analizaţi posibilitatea trecerii acestei clădiri în administrarea spitalului ca o soluţie rapidă şi eficientă de a ne conforma legislaţiei în domeniu în termenul impus de 24 de luni“, a scris spitalul Primăriei Craiova pe 17 februarie.

O săptămână mai târziu, primăria a iniţiat un proiect de hotărâre care a fost aprobat cu scandal în şedinţa Consiliului Local. Ce prevede el: „Se aprobă relocarea cabinetelor medicale din imobilul situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5, în imobilul – construcţie, parter, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brazda lui Novac nr. 112 bis, începând cu data de 01.05.2026 (…) Se aprobă modificarea obiectului contractelor de concesiune încheiate cu medicii titulari ai cabinetelor medicale, ce au ca obiect exploatarea spaţiilor (bunuri imobile) din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str. Horia, nr. 5, în sensul actualizării suprafeţelor concesionate, începând cu data de 01.05.2026 (…) Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38101/23.05.2006, încheiat cu S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia, până la data de 30.11.2028.(…) Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38104/23.05.2006, încheiat cu Cabinet Medical Dr. Şotropa – Covătaru S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Covătaru Irina, până la data de 30.11.2028“.

Ce prevede contractul de concesiune

Trebuie menţionat că şi ceilalţi medici au contracte de concesiune a spaţiilor, care sunt în vigoare, dar în cazul lor nu s-a supus votului şi aprobată prelungirea. Poate primăria să modifice unilateral contractele dacă medicii nu îşi doresc? Trebuie precizat că în fiecare contract este trecut obiectul lui, adică adresa şi suprafaţa din clădire. La capitolul „Modificarea contractului“, articolul 7.1 spune următoarele: „Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz“. Mai departe: „În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă“.

De asemenea, contractul prevede că el încetează la expirare(în cazul acesta anul 2028), prin denunţare unilaterală în caz de interes naţional sau local cu despăgubire justă sau în caz de forţă majoră. El include şi alte clauze care nu se circumscriu subiectului.

Situaţia este una delicată şi pecetluită deja de primărie. Poate un dialog faţă în faţă între autorităţi şi medici ar duce la o soluţie care să împace ambele tabere. Altfel, până la 1 mai 2026, pacienții îi vor găsi pe medici la aceeași adresă. După această dată, însă, viitorul rămâne plin de întrebări. Iar între decizii administrative, legi și termene-limită, rămâne o realitate simplă: 23.000 de oameni care riscă să își piardă cel mai accesibil punct de sprijin medical din cartier.