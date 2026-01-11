Tânărul care a distrus 2 mașini în Drobeta Turnu Severin după o provocare pe Tiktok s-a ales cu dosar penal

Tânărul care a distrus 2 mașini în Drobeta Turnu Severin după o proovocare pe Tiktok s-a ales cu dosar penal. Poliția a văzut și ea imaginile și a intrat pe fir.

„Având în vedere materialul apărut pe Tik-Tok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staționate pe o stradă din municipiu Drobeta-Turnu Severin și prin lovirea cu picioarele provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți face următoarele precizări:

Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staționate aparținând a doi bărbați de 61, respectiv 34 de ani.

Prejudiciul urmează a fi stabilit ulterior.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și se continuă cercetările urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare”, se arată într-un comunicat al IPJ Mehedinți.