Mehedinți: Bărbat din Bălăcița, anchetat pentru furt calificat

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Vânju Mare, sub coordonarea procurorului din cadrul Prachetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, au pus în executare vineri trei mandate de percheziție domiciliară în comuna Bălăcița, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În urma perchezițiilor, au fost identificate bunuri și mijloace materiale necesare soluționării cauzei.

Din cercetări, a reieșit că persoana vătămată, o femeie de 60 de ani, deține o locuință în comuna Bălăcița care este nelocuită, iar în perioada decembrie 2024-septembrie 2025, din interiorul acestei case ar fi fost sustrase mai multe bunuri.

În baza probatoriului administrat, a fost identificat bănuitul, un bărbat de 40 de ani, din comuna Bălăcița.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsuri în consecință.

