Știri de ultima orăLocalDoljȘofer cu permisul suspendat, depistat la volan

Șofer cu permisul suspendat, depistat la volan

De Daniela Moise

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au oprit vineri un bărbat, de 31 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe strada Porumbului, din localitate.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

