RAT Craiova scumpeşte biletul cu 33%

Preţul unei călătorii cu autobuzul sau tramvaiul va creşte cu 33%, de la 3 lei cât este în prezent la 4 lei. De asemenea, preţul unui abonament pe toate liniile va creşte şi el cu 20%, de la 100 la 120 de lei. RAT dă vina pentru aceste creşteri pe viaţa grea din România: s-au mărit TVA şi accizele la combustibili, s-a liberalizat piaţa energiei şi s-au scumpit piesele de schimb. Într-un cuvânt, dacă nu măreşte preţul, o bagă pe mânecă. Există şi o veste bună. Amenda pentru circulaţie fără bilet rămâne neschimbată – 50 de lei.

Decizia creşterii preţului va fi supusă votului în adunarea Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Craiova, după ce Consiliul Local îl va delega pe preşedintele Asociaţiei, Răzvan Diaconu, să voteze acest lucru în adunare. Delegarea se va vota şi, cel mai probabil, aproba, în şedinţa de consiliu local de joi.

RAT Craiova scumpeşte biletul. Motivarea

”Prin adresa nr. 133/19.08.2025, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova, R.A.T. S.R.L. a solicitat modificarea tarifelor de călătorie, invocând creșterea costurilor efective, în special majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, creșterea accizelor la carburanți și energie electrică, liberalizarea prețurilor la energie electrică începând cu luna iulie 2025, precum și creșterea generală a cheltuielilor de operare (piese de schimb, consumabile, servicii de întreținere, salarii, asigurări), care nu mai pot fi acoperite sustenabil din nivelul actual al tarifelor.

Totodată, având în vedere că, în activitatea de vânzare a titlurilor de călătorie, s-a constatat pierderea unui număr semnificativ de abonamente (carduri) de către călători, operatorul propune stabilirea unui tarif de 10 lei/bucată, inclusiv TVA, reprezentând valoarea de achiziție a cardului, pentru înlocuirea celor pierdute sau deteriorate“, se arată în nota de fundamentare.