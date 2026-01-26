Carnavalul Reducerilor Exclusive aduce atmosfera de la Rio la Promenada Craiova

Craiova, 26 ianuarie 2026 – Promenada Craiova lansează Carnavalul Reducerilor Exclusive, un eveniment inspirat de energia și culoarea Carnavalului de la Rio, care aduce oferte, muzică, dansuri tematice și un adevărat show de percuție. Pe 30 ianuarie, între orele 18:00 și 22:00, vizitatorii pot profita de extra-reduceri, într-un decor spectaculos, alături de surprizele pregătite.

Zona Info Desk, situată la intrarea principală din Promenada Craiova, devine pe 30 ianuarie scena principală a Carnavalului Reducerilor Exclusive, unde atmosfera de festival prinde viață printr-un spectacol de percuție cu tarabane susținut de Mario Percussion. Acestuia i se alătură animatorii costumați în stilul Carnavalului de la Rio, pe ritmuri de samba. Seara va fi completată de DJ Tavy și MC Răzvan Iova, care vor anima atmosfera într-un decor spectaculos.

În acest cadru vibrant, magazinele participante au pregătit extra-reduceri valabile exclusiv pe durata evenimentului, între orele 18:00 și 22:00. În plus, cumpărătorii vor avea șansa de a obține premii surpriză oferite la achiziții.

Pe lângă ofertele speciale, vizitatorii vor beneficia de puncte duble în aplicația SPOT pentru toate cumpărăturile din cadrul campaniei. Tot prin aplicație, aceștia vor putea savura o cafea gratuită din partea Tucano Coffee, în zona special amenajată, în limita stocului disponibil.

Carnavalul Reducerilor Exclusive aduce astfel o seară în care muzica, dansul și energia de festival se îmbină cu reducerile și beneficiile speciale, oferind o experiență de shopping în spirit de sărbătoare.

Mai multe detalii despre evenimentele desfășurate în Promenada Craiova pot fi găsite pe site-ul oficial Promenada Craiova sau pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

